تحديد تعرفة النقل في شركات الاستثمار الخاصة بحلب

صادق المكتب التنفيذي بحلب على تحديد تعرفة شركات الاستثمار الخاصة ‏بنقل الركاب بين المحافظة وباقي المحافظات.



وذلك بناء على كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك، ووفق مايلي‎ :‎



‎- ‎حلب – دمشق - باص بولمان رجال أعمال /4700/ ل.س - باص بولمان عادي ‌‏/4100/ ل.س‎ .‎



‎- ‎حلب – حمص - باص بولمان رجال أعمال /2600/ ل.س - باص بولمان عادي ‌‏/2300/ ل.س‎

.‎‎- ‎حلب – حماه - باص بولمان رجال أعمال /2000/ ل.س - باص بولمان عادي ‌‏/1700/ ل.س‎ .‎



‎- ‎حلب – اللاذقية - باص بولمان رجال أعمال /5000/ ل.س - باص بولمان ‏عادي /4300/ ل.س‎ .‎



‎- ‎حلب – طرطوس - باص بولمان رجال أعمال /3800/ ل.س - باص بولمان ‏عادي /3300/ ل.س‎ .‎