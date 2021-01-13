تحديد تعرفة النقل في شركات الاستثمار الخاصة بحلب
صادق المكتب التنفيذي بحلب على تحديد تعرفة شركات الاستثمار الخاصة بنقل الركاب بين المحافظة وباقي المحافظات.
وذلك بناء على كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووفق مايلي :
- حلب – دمشق - باص بولمان رجال أعمال /4700/ ل.س - باص بولمان عادي /4100/ ل.س .
- حلب – حمص - باص بولمان رجال أعمال /2600/ ل.س - باص بولمان عادي /2300/ ل.س
.- حلب – حماه - باص بولمان رجال أعمال /2000/ ل.س - باص بولمان عادي /1700/ ل.س .
- حلب – اللاذقية - باص بولمان رجال أعمال /5000/ ل.س - باص بولمان عادي /4300/ ل.س .
- حلب – طرطوس - باص بولمان رجال أعمال /3800/ ل.س - باص بولمان عادي /3300/ ل.س .