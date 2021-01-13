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تحديد تعرفة النقل في شركات الاستثمار الخاصة بحلب

صادق المكتب التنفيذي بحلب على تحديد تعرفة شركات الاستثمار الخاصة ‏بنقل الركاب بين المحافظة وباقي المحافظات. 

وذلك بناء على كتاب مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك،  ووفق مايلي‎ :‎

‎- ‎حلب – دمشق - باص بولمان رجال أعمال /4700/ ل.س - باص بولمان عادي ‌‏/4100/ ل.س‎ .‎

‎- ‎حلب – حمص - باص بولمان رجال أعمال /2600/ ل.س - باص بولمان عادي ‌‏/2300/ ل.س‎
 .‎‎- ‎حلب – حماه - باص بولمان رجال أعمال /2000/ ل.س - باص بولمان عادي ‌‏/1700/ ل.س‎ .‎

‎- ‎حلب – اللاذقية - باص بولمان رجال أعمال /5000/ ل.س - باص بولمان ‏عادي /4300/ ل.س‎ .‎

‎- ‎حلب – طرطوس - باص بولمان رجال أعمال /3800/ ل.س - باص بولمان ‏عادي /3300/ ل.س‎ .‎