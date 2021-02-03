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السعودية تمنع دخول مواطني 20 دولة من بينها مصر وتركيا والإمارات

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء أمس الثلاثاء، تعليق دخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

وأوضحت الوكالة أن هذه الدول تشمل؛ الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.


كما يشمل القرار الزائرين القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يوما السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ولفتت الوزارة إلى أن دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يوما السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ يكون وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما نوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك القرار، اعتبارا من الساعة 9 من مساء يوم الأربعاء الموافق الثالث من فبراير/ شباط لهذا العام.