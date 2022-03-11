فيما ياي قراءة اقتصادية زراعية في الحرب الروسية - الأوكرانية

- أسعار القمح تقترب من مستوياتها القياسية، بسبب أن أوكرانيا وروسيا تمثلان حوالي ربع الصادرات من القمح في السوق العالمية

وتمثل الحروب إعاقة لزراعة المحاصيل هذا الموسم، مما يشير لحدوث أزمة شبه مؤكدة في جانب العرض الإنتاجي بالنسبة للمستهلكين حول العالم.

- ارتفعت أسعار عقود القمح المستقبلية في بورصة شيكاغو ،بنسبة بلغت 7% لتصل إلى حوالي 475 $ / طن وقد تخطت زيادتها التي بلغت 41% الأسبوع الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ ما يزيد على 6 عقود.

- منذ بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا ؛ فإن استمرار ازدياد أسعار السلع الأساسية بما فيها الغذائية وأسعار المحاصيل ( القمح ، الشعير ، والذرة ) وكذلك أسعار الطاقة والمعادن ، أدى ذلك لتصاعد مستوى التضخم المالي حول العالم والتأثير في السياسة النقدية لمواجهة تحديات جديدة.

- ارتفاع تكاليف الغذاء إلى مستويات أعلى من أي وقت مضى،حسب الأمم المتحدة، كما يُتوقع أن تزداد أكثر لتفاقم مشاكل التصدير والاستيراد ، وهذا قد يدفع مزيدا من الناس للوقوع في براثن الجوع.

- من آثارالحرب الدائرة احتمالية توقف شحنات القمح من أوكرانيا وروسيا معاً ...حيث ستتأثر ربع التجارة العالمية من هذا الغذاء الأساسي للخبز وصولاً إلى البسكويت والمعكرونة.

حيث اغلقت الموانئ الكبرى في أوكرانيا ، وقطعت خطوط الإمدادات والنقل ، وكذلك تأثرت التجارة مع روسيا بسبب صعوبة التعامل مع العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوربية؛ وكذلك زيادة تكاليف التأمين والشحن.

- يؤثر الاجتياح الروسي بشكل سلبي في العمل الزراعي في أوكرانيا؛ بدءاً من الحقول ؛ وكذلك العمل في المعامل والموانئ.

يتمثل ذلك في أن المزارعين الأوكرانيين سيجدون صعوبة في العمل في الحقول، أو أنهم تطوعوا وانضموا إلى الجيش للقتال ضد الروس، مما يعيق حركات التسويق والإمداد الزراعي مع بدء موسم الزراعة في الربيع.

- يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا من الدول الرئيسية المصدرة للذرة والشعير وزيت عباد الشمس...وحيث ارتفعت كذلك أسعار الذرة والزيوت إلى مستويات قياسية.

- وحاليا ستلعب الصين كونها أكبر مستورد للذرة وفول الصويا على مستوى العالم وأحد أكبر مشتري حبوب القمح، لتأمين احتياجاتها الأساسية من الأسواق العالمية، وهو ما قد يسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

- توقعات بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستؤثر بشكل كبير على مخزونات القمح في شمال إفريقيا، مما ستؤدي إلى رفع سعر الخبز بمصر على سبيل المثال.

- تتخذ حكومات بعض الدول تدابير وقائية للحفاظ على المخزونات الغذائية المحلية. فمثلا أوقفت هنغاريا صادرات الحبوب، كما اتخذت الأرجنتين وتركيا وإندونيسيا تدابيرَ لزيادة تحكمها بالمنتجات الزراعية المحلية ولو بشكل مؤقت

- من الآثار المتوقعة للحرب وكذلك العقوبات الاقتصادية...قد يحدث أثر ما يسمى استجابة ( supply response ) عبر زيادة مساحات انتاج المزارعين من القمح في مناطق الزراعة الأخرى حول العالم هذا العام ؛ في كل من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية استجابة لارتفاع الأسعار .

* وأترك لكم أصدقائي الأعزاء تقدير وتخمين الآثار المتوقعة للحرب

الروسية - الاوكرانية على واقعنا الاقتصادي والمعيشي السوري.. !!!

نورالدين منى