أجمل النساء في العالم.. السوريات يتصدرن القائمة عربياً!

أصدر الموقع الأمريكي الشهير رانكر تصنيفاً لأجمل النساء في العالم عربياً و عالمياً.

وبحسب “البيان”، تصدرت سورية قائمة الأجمل عربياً، ثم تنافست تونس والمغرب بالمراكز الثانية والثالثة بنفس عدد النقاط.



وفي المرتبة الرابعة عربياً جاءت فلسطين، و تلتها لبنان خامساً، والجزائر سادساً ومصر سابعاً. والأردن والعراق في المركز الثامن، وجاءت كل من ليبيا واليمن والسودان والبحرين بمراكز متتالية.

أما عالمياً، تصدرت نساء أوروبا قائمة أجمل نساء الدول في العالم. واحتلت البرازيل القائمة ببشرتها الحنطية اللامعة.

وجاءت النساء الروسيات في المركز الثاني بجمالهم الطبيعي وبشرتهم البيضاء النقية.

وتنافست كل من نساء السويد والنرويج المشهورين بالقوام الممشوق والجمال ذي اللون الأشقر، على المركز الرابع.

وجاءت بريطانيا خامساً وفرنسا سادساً، ونساء إيطاليا في المركز العاشر في القائمة.