اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

28-02-2022

اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

اليوم الخامس ..للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

- دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس وسط توقعات ببدء محادثات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.

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