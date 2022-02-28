28-02-2022
اليوم الخامس للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
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- دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الخامس وسط توقعات ببدء محادثات بين موسكو وكييف وبالتوازي مع تشديد الغرب مواقفه وعقوباته ضد روسيا وزيادة دعمه العسكري لأوكرانيا.
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أحد أعضاء وفد أوكرانيا يكشف توقعاته في المحادثات مع روسيا
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