الجعفري يكشف عن لقاءات أمنية «سورية تركية»

كشف نائب وزير الخارجية "بشار الجعفري" عن عقد لقاءات بين سوريا والأتراك.



"الجعفري" وخلال مقابلة تلفزيونية أكد «وجود لقاءات أمنية حصلت بين سوريا وبين الأتراك، لكنها لم تسفر عن شيء»، موضحاً أن «تركيا تحتل أراض في سوريا تعادل مساحتها 4 أضعاف مساحة الجولان».



وشدد على أن «قطع تركيا للمياه عن السوريين في شمال سوريا لا يعبر عن حسن الجوار»، قائلاً «الضرر الذي تحدثه تركيا بحق الشعب السوري ضرر لا يقاس على الإطلاق».



وتوترت العلاقات بين دمشق وأنقرة مع بدء الحرب السورية عام 2011، بسبب موقف تركيا المساند للمسلحين آنذاك، ما استدعى قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.



وتعتبر "أنقرة" من الدول الداعمة لـ"المعارضة" والفصائل المقاتلة إلى جانب نشر نقاط عسكرية لها داخل محافظة إدلب وريف حلب، وفي منطقة شرق الفرات.