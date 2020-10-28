آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، عن تسجيل 67 إصابة جديدة وشفاء 33 حالة ووفاة 3 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5528 شفيت منها 1821 وتوفيت 275 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 73995 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 595، أما عدد المتعافين فقد بلغ 36797.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 58855 فيما بلغ عدد الوفيات 668 أما عدد المتعافين فقد بلغ 7508.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 346 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5329، أما عدد المتعافين فقد بلغ 332 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 128 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 482، أما عدد المتعافين فقد بلغ 122 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 52399، فيما بلغ عدد الوفيات 877 أما عدد المتعافين فقد بلغ 5032.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 56706، فيما بلغ عدد الوفيات 1931، أما عدد المتعافين 39444.



وسجل المغرب أكثر من 204 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3445، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 169 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليون و2 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 35541، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 113 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 366 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 9950، أما عدد المتعافين فقد بلغ 318 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و12 إصابات، أما عدد الوفيات فقد بلغ 35 ألف و298.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 565 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 37 ألف و700.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 227 ألف بعد تسجيل أكثر من 330 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 43 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 29 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.



