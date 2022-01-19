حالة الطقس ١٩/١/٢٠٢٢

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات بشكل عام ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر وممزوجاً دون ذلك محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في جميع المناطق.

الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 60 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والبادية بينما البحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

*طرق:

ذكرت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن طريق جورين صلنفة وطريق شطحة جوبة برغال في محافظة حماة غير سالكين بسبب تراكم الثلوج.

في ريف دمشق كل الطرق سالكة عدا طريقي عسال الورد, الجبة, وعسال الورد, رنكوس بسبب تراكم الثلوج، وطريق يبرود الجبة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وفي منطقة قطنا طريق دربل ,عرنة ,بقعسم , الريمة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

- في محافظة اللاذقية طرق صلنفة محطة البث، وصلنفة _ محطة البث – جورين، وجوبة برغال – الغاب غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

- في محافظة السويداء الطرق المؤدية إلى ظهر الجبل وناحية المشنف وقراها، والطرق المؤدية لناحيتي "ملح وشقا" سالكة بصعوبة نتيجة تشكل الجليد.