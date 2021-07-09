نزار محروس: خريبين أول طلباتي وسنعمل رغم ضيق الوقت

كشف نزار محروس المدرب الجديد لمنتخب سوريا بكرة القدم، عن أن أول طلباته للقبول بتدريب “نسور قاسيون”، كانت عودة مهاجم الوحدة الإماراتي عمر خريبين، لصفوف المنتخب.



وقال محروس “ليس لدي أي فيتو على أي لاعب، محلي أو محترف أو من أصول سورية، وعودة عمر خريبين وطي عقوبته كانت أولى طلباتي لتدريب المنتخب”.



وتابع محروس: “أتمنى من اتحاد الكرة الإسراع بإنهاء ملف خليل إلياس المحترف بالدوري الأرجنتيني، وهو لاعب مميز وجيد وقد شاهدت أكثر من مباراة له”.



وأكمل محروس: “رغم ضيق الوقت قبل التصفيات، إلا أننا سنعمل ساعات إضافية، مع العمل على إيجاد عناصر جديدة تخدم المنتخب في السنوات المقبلة وذلك لسد أي نقص محتمل”.



وختم محروس: “ستكون لدينا خطة عمل ومعسكرات بعد جلسة مطولة مع اتحاد الكرة، الذي لم أناقشه في تفاصيل العقد أو أي جزئية أخرى”.



وكان اتحاد كرة القدم نجح أخيرا بالتوصل لاتفاق مع مدرب لمنتخب سوريا، بعد 21 يوما من رحيل المدرب السابق نبيل معلول، وأعلن الأربعاء، تعيين محروس مدربا للمنتخب.



ويعتبر نزار محروس مطلبا جماهيريا دائما منذ سنوات مضت، فكلما يطرح منصب مدرب المنتخب للتداول، يكون نزار محروس أبرز من تطالب به الجماهير المحلية، من بين المدربين المحليين.



وسبق لمحروس أن درب منتخب سوريا في العام 2011، بعد الخروج من كأس آسيا، وعمل على تأسيس منتخب قوي، مع معسكرات نوعية، قبل أن تقتل تجربته في مهدها، إثر إقصاء سوريا من تصفيات مونديال 2014، بسبب خطأ إداري.



ونشأ المحروس كلاعب في نادي الوحدة، وحقق معه كأس الجمهورية وكأس القائد العام، وحقق مع فريق الجيش الدوري والكأس، ومع المنتخب الوطني نال بطولة المتوسط 1987، ووصافة كأس العرب 1988.



ولمع المحروس في مسيرته التدريبية مع عدة أندية محلية وعربية، فقاد فريق الجيش لتحقيق لقبي الدوري والكأس، وشباب الأردن لتحقيق بطولات الدوري والكأس مرتين، ودرع الأردن مرة، وكأس السوبر، وكأس الاتحاد الآسيوي.



وقاد المحروس أربيل العراقي لتحقيق لقب دوري بلاده، كما درب فرق عربية عدة أبرزها الأنصار اللبناني، الفيصلي والجزيرة الأردنيان، الحزم ونجران السعوديان، وحتا الإماراتي.



إلا أن اللافت في تصريحات المحروس، أن تكون عودة عمر خريبين، أول متطلباته، خاصة وأن خريبين سبق أن تهرب من المنتخب مرات عدة، بحجج متنوعة، واستبعد مرتين من صفوف “نسور قاسيون” لأسباب انضباطية.



يذكر أن أولى استحقاقات المحروس مع منتخب سوريا، ستكون يوم الثاني من أيلول، بلقاء سيجمعه مع منتخب إيران، بافتتاح الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، قطر 2022.