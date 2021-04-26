فريق محافظة اللاذقية يتصدر مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية

أحرز فريق “ADA” السوري من فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية المركز الأول عن فئة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في مسابقة “GirlsinAI” العالمية الخاصة باليافعين لعام 2021، التي نظمتها بريطانيا عن بعد خلال شهر مارس/آذار الماضي، وصدرت نتائجها مساء أمس.



ويضم الفريق بطل العالم (علي سعود وميس مقوص وزينب يوسف وهزار صالح وسارة عبد الله) وتقوم فكرة المشروع على مساعدة مرضى التوحد وذويهم في اكتشاف ميولهم الإبداعية ليتم تشجيعها وتوجيهها في المسار الصحيح، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

​وقالت المهندسة مريم جودت فيوض رئيسة فرع الجمعية: “ما يميز المسابقة بنسختها الحالية هو ارتفاع عدد المشاركين الذي تجاوز 3 آلاف يافع ويافعة من أكثر من 29 بلداً حول العالم لها مكانتها الرائدة في مجال الذكاء الصنعي كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند وروسيا ورومانيا وكندا وأستراليا ومن البلدان العربية مصر والكويت والسعودية وفلسطين”، بحسب الوكالة.



وأكدت فيوض أن عملية انتقاء المشاركين تتم بما يناسب شروط المسابقة لناحية المعرفة بعلوم الذكاء الصنعي والتفكير الإبداعي والقدرة على عرض الأفكار وتقديمها والدفاع عنها وهذا ما قمنا به على الصعيد المحلي فقد شاركنا بعشرة فرق بعدد إجمالي 50 يافعاً ويافعة أكثر من نصفهم من الفتيات.



وقال علي سعود قائد الفريق إن كلمة ADA هي اختصار لاسم التطبيق الذي قاموا بتصميمه معبراً عن فخره بتمثيل سوريا ورفع اسمها في مسابقة عالمية، بحسب الوكالة.



وعبرت ميس مقوص وزينب يوسف عن سعادتهما بهذه التجربة والمعارف القيمة التي اكتسبتاها من خلال لقائهما بالمشرفين والمراقبين والمدربين ومديرة المسابقة في بريطانيا إيلينا سينل والقائمين على الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية باللاذقية، بحسب الوكالة.





“سانا”