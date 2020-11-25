بينها سورية.. الإمارات تعلق دخول مواطني 13 دولة إلى أراضيها

علقت الإمارات دخول مواطني 13 دولة إليها إلى أراضيها منذ حوالي أسبوع، بينها سورية ولبنان والعراق وليبيا.



وبحسب موقع “الاقتصادي”، أكدت عدة مكاتب سياحية في الإمارات تعليق الدولة دخول مواطني 13 دولة (بينها سورية) إلى أراضيها، وبيّنت أن القرار بدأ تطبيقه منذ حوالي الأسبوع لأسباب غير معروفة، مرجحةً أن يكون السبب انتشار فيروس كورونا في تلك البلدان.



وأوضح أحد المكاتب لـ”الاقتصادي”، أن الشخص الذي يحمل تأشيرة سابقة يمكنه الدخول مجدداً إلى الإمارات، فيما يتم منع الأشخاص الجدد الداخلين بغرض الزيارة أو السياحة، وهناك أشخاص أُعيدوا من المطار، وتوقع أن يكون المنع لفترة مؤقتة.



وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن السلطات الإماراتية، تم منع مواطني دول لبنان واليمن وسورية والعراق وليبيا وأفغانستان وباكستان والصومال وكينيا وتونس والجزائر وتركيا وإيران من دخول أراضيها.



وشمل القرار تأشيرات الدخول الجديدة بغرض العمل أو السياحة أو الزيارات ذات المدة الطويلة والقصيرة، حيث بدأ العمل بالقرار منذ 18 تشرين الثاني.



وفي مطلع الشهر الجاري، نفت “وكالة القائد للسفر والسياحة” الإمارتية، توقف منح الفيز السياحية للسوريين أو تجديدها نهائياً، مؤكدةً أن ما جرى هو تعليق مؤقت، وسيعاد استقبال الطلبات بعد أيام لمن يملكون جوازات سفر صلاحيتها 6 سنوات.



وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، سيبقى التقديم على فيز للإمارات متاحاً لمن هم فوق الـ40 عاماً من الذكور، وللإناث في جميع الأعمار، بشرط وجود صلاحية على جواز السفر مدتها 6 سنوات.