13-12-2021
تركيا تعزز وجودها العسكري في الصومال
تلقى الجيش الصومالي طائرات استطلاع دون طيار "درون" من تركيا هذا الأسبوع، بحسب موقع "غاروي أونلاين" الإخباري.
وتبرعت تركيا بتجهيزات عسكرية عالية المستوى لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وتم تسليم طائرات الاستطلاع "درون" في بداية هذا الشهر، والتي سيتخدمها الجيش الصومالي في حربه ضد عناصر حزب الشباب الإسلامي.
وقامت تركيا بتسليح وتدريب الجيش الصومالي في معسكر تركسوم - قاعدتها العسكرية الواسعة وجامعة الدفاع - في السنوات الأخيرة، كما قدمت بنادق هجومية من طراز G3 وعربات مدرعة.
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