انخفاض حاد في الحيوانات في سورية

أكدت المؤشرات الصادرة عن وزارة الزراعة تعرض الثروة الحيوانية لأضرار كبيرة، كاشفة عن وجود انخفاض في أعداد الثروة الحيوانية بنسبة تتراوح بين 50–60 بالمئة.



وأرجعت الوزارة الأسباب إلى السرقة والتهريب والذبح العشوائي وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل للأرقام التأشيرية التي تعتمد على مؤشرات النمو للثروة الحيوانية، وبينت أنه بهدف الوقوف على العدد الفعلي للثروة الحيوانية تستمر الوزارة بتنفيذ مشروع ترقيم الثروة الحيوانية الذي تم الانتهاء منه في ريف دمشق والسويداء والغاب وطرطوس واللاذقية وقيد التنفيذ في القنيطرة وحمص.



وقدرت عدد الأبقار وفقاً لمؤشرات النمو للثروة الحيوانية، بـ832 ألف رأس من الأبقار، تنتج من الحليب نحو 1140 ألف طن ومن اللحم 45 ألف طن.



أما الأغنام فقد قدر العدد المخطط بنحو 15471 ألف رأس تنتج من الحليب نحو 576 ألف طن ومن اللحم 148 ألف طن، على حين بلغ إنتاج الحليــب من الماعــز نحو 120 ألف طن ومن اللحم نحو 10 آلاف طن بينما بلغ العدد المخطط من الماعز 1866 ألف رأس ومن الجاموس 7.2 آلاف رأس إنتاجهــا مــن الحليــب 2.5 ألــف طــن.



أما بشأن القطيع الكلي في المؤسسة العامة للمباقر فقد أوضح التقرير أنها تملك نحو 2238 إنتاجها من الحليب بحسب التقرير 7042 طناً ومن اللحوم 235 طناً.



وأشار التقرير إلى أن المؤسسة العامة للمباقر تتابع تأهيل منشآتها وزيادة طاقتها الإنتاجية حيث وصلت نسبة التنفيذ في مجمع مباقر مسكنة في حلب إلى 98 بالمئة وتم البدء بتأهيل المحطة الثانية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 35 بالمئة، كما وصلت نسبة التنفيذ في دير الزور إلى 65 بالمئة.



ولفت إلى متابعة العمل في ترميم قطيع الأبقار حيث تم الإعلان لاستيراد 3300 بكيرة.



وأوضح التقرير أن المؤسسة العامة للأعلاف عملت على استيراد كمية /100/ ألف طن بإشراف مؤسسة التجارة الخارجية لمصلحة المؤسسة العامة للأعلاف من مادتي (كسبة فول الصويا- الذرة الصفراء)، الأمر الذي سيساهم في كسر الاحتكار وتخفيض الأسعار من خلال التدخل الإيجابي لتوفير كميات كبيرة منها كمقننات علفية توزع على المربين.



وبخصوص الدواجن بين التقرير أن العدد الإجمالي للمداجن المرخصة وغير مرخصة قد بلغ 12437 مدجنة يعمل منها حاليا 6908 مدجنة فقط وعدد الدجاج البياض الكلي 21499 ألف طير منتج منها 13437 ألف طير تنتج نحو مليون بيضة.



وأوضح التقرير أن خطة الوزارة للعام 2021 في مجال الدواجن إنتاج 100 مليون بيضة و300 ألف فروج و2000 ألف صوص و1000 ألف صوص بياض.



وأشار التقرير إلى أن المؤسسة العامة للمداجن تستمر في تنفيذ خطتها الإنتاجية وهي تعمل حالياً بنسبة 40 بالمئة من طاقتها الإنتاجية.



وعن حاجتها للمواد العلفية بين التقرير أن حاجة المؤسسة العامة للأعلاف يتراوح بين 3.5 – إلى 4 ملايين طن يؤمن منه الفلاح نحو 1.5 مليون طن فقط والمخطط تأمينه من القطاع الخاص نحو 1.5 مليون طن، على أن تقوم المؤسسة بتأمين نحو 1.017 مليون طن.. أما خطة التصنيع فوفقاً للوزارة فهي 100 ألف طن جاهزة حلوب أبقار.



وأشار التقرير إلى أن الوزارة تخطط في مجال إنتاج مستلزمات الرعاية البيطرية، إلى إنتاج لقاحات مجانية تصل لنحو 19 مليون لقاح، إضافة لتقديم نحو 263 ألف معالجة سريرية و500 ألف لقاح اصطناعي.







الوطن