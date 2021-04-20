السفارات السورية في عدة دول تفتح أبوابها للسوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة

فتحت السفارات السورية في عدة دول أبواب التسجيل للسوريين الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة لعام 2014 وتعديلاته.



وذكرت السفارة السورية في أبو ظبي في إعلان لها أنه تحضيراً للانتخابات الرئاسية المرتقبة تقوم السفارة السورية في أبو ظبي والقنصلية العامة في دبي بتحضير القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين المقيمين والموجودين في دولة الإمارات.



وطلبت السفارة من المواطنين السوريين الراغبين بالمشاركة بالانتخاب ممن أتموا سن الثامنة عشرة من العمر أو تجاوزوها بتاريخ الانتخاب تسجيل أسمائهم وذلك قبل تاريخ الـ 25 من نيسان 2021.



بدورها نشرت سفارتا سورية في كل من لبنان وموسكو استمارة التسجيل في القوائم الانتخابية داعيتين المواطنين السوريين الراغبين بممارسة حقهم الانتخابي إلى تسجيل أسمائهم عبر البريد الإلكتروني أو الحضور شخصياً إلى السفارة.



كما دعت السفارة السورية في بيلاروس السوريين الراغبين بالمشاركة بحقهم الدستوري في انتخابات رئاسة الجمهورية إلى تسجيل أسمائهم لدى السفارة مشيرة إلى أنها قامت بإعداد القوائم الانتخابية للمواطنين السوريين الذين تغطيهم السفارة في دول أوكرانيا وليتوانيا ولاتفيا واستونيا.



كما دعت السفارات السورية في عدد من دول العالم المواطنين السوريين إلى تسجيل أسمائهم لديها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أعلن خلال جلسة استثنائية للمجلس أمس فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتباراً من يوم الاثنين الـ 19 من نيسان ويدعو الراغبين بالترشح إلى تقديم طلبات الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام تنتهي بنهاية الدوام من يوم الأربعاء الـ 28 من نيسان وحدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية للسوريين في الخارج يوم الـ 20 من أيار المقبل وللمواطنين السوريين في الداخل يوم الـ 26 من الشهر نفسه.



وبموجب المواد “101 و102 و103” من قانون الانتخابات العامة الصادر عام 2014 وتعديلاته فإن وزارة الخارجية والمغتربين تدعو بوساطة السفارات السورية في الخارج بالطرق التي تراها مناسبة المواطنين إلى الإعلان عن رغبتهم بالانتخاب في الخارج وذلك بتسجيل أسمائهم في السفارة التي يختارونها مع كل المعلومات المطلوبة والمتعلقة بهويتهم ضمن مهلة محددة حيث يتم التثبت من ورود الاسم في السجل الانتخابي وتنظم بعد انتهاء المهلة المعطاة للتسجيل قوائم انتخابية مستقلة لكل سفارة بأسماء الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للانتخاب حيث تجري عملية الانتخاب في الخارج قبل عشرة أيام على الأكثر من الموعد المعين للانتخابات داخل سورية.





سانا