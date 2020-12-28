الجيش يستمر بقصف مواقع للمسلحين

استهدف الجيش العربي السوري أمس بقوة مواقع للتنظيمات المسلحة بريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي، برمايات صاروخية، ما أدى إلى مقتل العديد منهم.



وبيّنَ مصدر ميداني، أن الجيش استهدف بالصواريخ نقاطاً ومواقع للمسلحين، في الزيارة والقرقور بسهل الغاب الغربي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المسلحين من "هيئة تحرير الشام".



وأوضح المصدر، أن الجيش استهدف برمايات صاروخية كذلك، مواقع للتنظيمات المسلحة في الفطيرة بجبل الزاوية، وفي سفوهن وكنصفرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي، محققاً فيها إصابات مؤكدة.



في سياق متصل، تتجه أرياف حلب الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية نحو إغلاق جميع نقاط المراقبة العسكرية للجيش التركي المحاصرة فيها، بعد نحو 10 أشهر من فرض الجيش السوري هيمنته على تلك الأرياف.



بالتزامن مع ذلك، واصل الجيش التركي سحب معدات نقطة مراقبته الواقعة قرب قرية الصرمان شرق مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد أن بدأ بتفكيك النقطة وسحب موجوداتها منتصف الشهر الجاري.