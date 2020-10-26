آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد، عن تسجيل 49 إصابة جديدة وشفاء 31 حالة ووفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة السورية أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 5408 شفيت منها 1753 وتوفيت 269 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 71390 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 565، أما عدد المتعافين فقد بلغ 34803.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 53087 فيما بلغ عدد الوفيات 579 أما عدد المتعافين فقد بلغ 7508.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 345 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5296، أما عدد المتعافين فقد بلغ 331 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 125 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 477، أما عدد المتعافين فقد بلغ 119 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 48799، فيما بلغ عدد الوفيات 819 أما عدد المتعافين فقد بلغ 5032.

وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 56143، فيما بلغ عدد الوفيات 1914، أما عدد المتعافين 39095.



وسجل المغرب أكثر من 197 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 3301، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 163 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليون و14 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 34761، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 110 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 362 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 9799، أما عدد المتعافين فقد بلغ 314 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و5 إصابات، أما عدد الوفيات فقد بلغ 34 ألف و752.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس 526 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 37 ألف و338.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 225 ألف بعد تسجيل أكثر من 339 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 43 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 29 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.