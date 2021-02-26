“متاح للجميع بشكل مجاني”.. مشروع إيراني تجاري ترفيهي ضخم جنوب دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، بافتتاح مشروع إيراني تجاري ترفيهي ضخم “مجمع”، في ريف دمشق.



حيث تداولت صفحات عدة، مقطع فيديو للمجمع الذي يشغل مساحة شاسعة من الأراضي، ويتضمن العديد من الأقسام التي تخدم العائلة كباراً وصغاراً من “حديقة ومسجد، كراج للسيارات، ملاعب قدم طائرة وسلة، بالإضافة لمقهى”.



ونفذ المشروع المذكور الذي يحمل اسم “مجمع الشهيد العميد هيثم سليمان”، فرع مؤسسة “جهاد البناء” الإيرانية في سوريا، في حين ذكرت بعض وسائل الإعلام أن المجمع اسمه مجمع “شهداء المقاومة” الرياضي، مع الإشارة إلى أن الدخول إليه مجاني لجميع السوريين، ويقع جنوب العاصمة في منطقة السيدة زينب.



جدير بالذكر أن إيران وقفت إلى جانب سوريا خلال الحرب التي شهدتها على مدى سنوات، وتم تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها أن تحسن الواقع المعيشي السوري.



وكان رئيس غرفة التجارة السورية-الإيرانية المشتركة كيوان كاشفي، أعلن قبل أشهر، عن تدشين مركز “إيرانيان” التجاري في المنطقة الحرة في دمشق، وذلك على مساحة 4 آلاف متر مربع، ويضم 24 شركة إيرانية بدأت بمزاولة نشاطاتها، ويتكون من 12 طابقاً، وتم تخصيص طابقين منه للمعارض، والبقية سيتم عبرهما تقديم خدمات الشحن والنقل والاستشارات القانونية والمصرفية والتأمين وغيرها.



يذكر أيضاً، أن المدير التنفيذي لشركة نقل البضائع السائبة بمنظمة الملاحة البحرية الإيرانية عبد الله حسومي، أعلن في وقت سابق، أن تدشين خط بحري مباشر بين ميناء بندر عباس في محافظة هرمزكان جنوبي إيران وميناء اللاذقية السوري سيتم في 10 آذار المقبل، ما سيؤدي إلى انتظام شحن البضائع بين إيران وسوريا.



https://www.facebook.com/107288114573127/videos/127842055828880/