وزير النفط: خط الغاز العربي جاهز في سورية
استشهاد طفلة بانفجار قنبلة من مخلفات إرهابيي (داعش) بريف سلمية الشمالي الشرقي
مقتل وجرح جنود أتراك بانفجار في إدلب
سوريا ستحصل على الغاز و الكهرباء مقابل تسهيل وصلهما إلى لبنان
بمشاركة سورية… افتتاح أول مؤتمر برلماني عالمي لمكافحة الإرهاب في فيينا
الدفاع الروسية: إرهابيو (النصرة) في إدلب نفذوا 23 اعتداء خلال الساعات الماضية
الجيش يدخل درعا البلد: إنجاز نصف المهمّة
التايمز: الأسد وبايدن يتحدان لحلّ هذه الأزمة
الطيران الحربي يدمر مواقع استراتيجية للمسلحين في ريف إدلب
تقرير بريطاني: الولايات المتحدة قتلت 22 ألف مدني بذريعة الإرهاب
الجيش يدخل مدينة درعا البلد ويبدأ بتثبيت نقاط تفتيش وتمشيط المنطقة
مقتل شخص بتفجيرين متتالين في مدينة رأس العين
تحوّلات الحصار على سوريا: هل يستحيل الخرق... انفتاحاً؟
12 مليار ليرة سورية كلفة إصلاح خط الكهرباء الذي يربط سورية والأردن مع لبنان
رعاة أغنام يتصدون لمسلحين هاجموا قطعانهم في ريف الرقة

لافروف يأمل استئناف لجنة مناقشة الدستور في سورية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمل بلاده في استئناف لجنة مناقشة الدستور عملها في أقرب وقت ممكن.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو:”لقد أبلغنا الشركاء بعملنا سواء على المستوى الثنائي مع دمشق أو في إطار صيغة أستانا بمشاركة تركيا وإيران وكذلك على منصة جنيف حيث نأمل أن تستأنف وفي أقرب وقت أعمال اللجنة الدستورية بمشاركة وفدي الحكومة والمعارضة”.

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي “دعا إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين ورفدهم في إعادة إعمار البنى التحتية المدمرة بعيداً عن التسييس”.

وكان لافروف أشار أواخر تموز الماضي إلى أن الاستقرار الذي تشهده سورية لا ترافقه جهود المجتمع الدولي لحل القضايا الإنسانية واستعادة البنية التحتية من أجل العودة الآمنة للاجئين السوريين معرباً عن أمله بأن يتغير الوضع إلى الأفضل مع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 المتعلق بتمديد إيصال المساعدات الإنسانية إلى سورية.