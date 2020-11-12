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قناة سعودية جديدة بملامح أمريكية ووجوه إعلامية معروفة

انطلق بث قناة "الشرق" المدعومة من العائلة الحاكمة السعودية في دبي بعد أشهر من التحضيرات بحسب صحيفة القدس العربي.

وتهدف المحطة بحسب الصحيفة إلى تلميع صورة ولي العهد السعودي بن سلمان في الخارج عبر مكتب رئيسي في الرياض ومكاتب مركزية في دبي وواشنطن، ومكاتب موزعة في عواصم المنطقة والعالم.

وتتبع القناة لمجموعة بلومبرغ الأمريكية، وتتخذ شعاراً "نضع النقاط"، وهي مدعومة بشكل شخصي من شقيق ولي العهد السعودي أحمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن القناة تضمّ مجموعة من الإعلاميين العرب، منهم الإعلامي المصري باسم يوسف، والإعلامية السورية زينة يازجي، والمذيع الكويتي عبد الله اليحيى، مقدم برامج ونشرات في قسم الأخبار السياسية.

ونقلت الصحيفة عن مدير المحطة نبيل الخطيب قوله إنّ "القناة تركز على الجانب الاقتصادي وتأثيراته على الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلدان العربية، عبر شراكة حصرية مع بلومبرغ العالمية، وجهود 2700 محلل ومراسل مالي واقتصادي حول العالم".

وكانت القناة سجلت تفاعلاً منذ إعلان الإعلامي اللبناني العامل في محطة الجديد جاد غصن، انتقاله إلى دبي للالتحاق بها، حيث قام بعض المغرّدين بنبش تغريدات قديمة له في "تويتر"، يهاجم فيها السعودية وولي العهد محمد بن سلمان.