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عقود لـ(9) مشاريع سياحية بـ 900 مليار ليرة في 4 محافظات

بين وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن عروض ملتقى الاستثمار السياحي في مدينة طرطوس الذي أقيم العام الماضي رست على تسعة مواقع حتى الآن بتكلفة استثمارية تقارب / 900/ مليار ليرة سورية وفق صيغ استثمارية متنوعة ( ROT – BOT – شركة مشتركة ) توزعت في محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس .

والمواقع هي موقع فندق مدينة الشباب وهو بمستوى /3/ نجوم وصيغة الاستثمار: R.O.T بمبلغ مقطوع 174 مليوناً يزيد بنسبة تبدأ من 5 بالمئة كل سنتين وبدل الاستثمار الوسطي نحو 215 مليون ل.س

المشروع الثاني هو لموقع العقار /748/ الحجاز (فندق نيرفانا) بمستوى /5/ نجوم وصيغة الاستثمار bot بقيمة 1,6 مليارليرة وتزيد بنسبة 5 بالمئة كل 3 سنوات ببدل استثمار وسطي 2,3 مليار ل.س.

وموقع مجمع المدينة السياحي بصيغة استثمار شركة مشتركة كفندق بمستوى 5نجوم ومطاعم من مستويات مختلفة(4-5) نجوم وشقق مخدمة فندقياً ومركز تجاري وترفيهي ومكاتب.

ومن المشاريع موقع فندق القلعة بصيغة الاستثمار B.O.t، وموقع الكرنك في رأس البسيط استثمار B.O.T، وموقع مطعم المحبة رقم/2/ ورقم /3/ ورقم /4/ في مدينة جبلة بصيغة الاستثمار B.O.T، وموقع المارينا بصيغة الاستثمار B.O.T لفندق بمستوى 5 نجوم.

 

 


الوطن