صحف “إسرائيلية”: السودان سيطبع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي قريباً

أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الإسرائيلي، بأن السودان سيطبع العلاقات مع العدو الإسرائيلي، قريباً.



حيث نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن مصدر وصفته بـ “الدبلوماسي”، قوله: “بعد أشهر طويلة من الجهود، واتصالات كثيفة مع الولايات المتحدة، قرر السودان التطبيع الكامل للعلاقات مع إسرائيل”.



وأضافت الصحيفة: “الإعلان الرسمي والعلني عن القرار، يُتوقع في نهاية الأسبوع، كما يبدو بعد اتصالٍ هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس المجلس المؤقت للسودان عبد الفتاح البرهان”.



وكشفت الصحيفة عن “رحلة مباشرة ونادرة من إسرائيل إلى الخرطوم انطلقت أمس الأربعاء، وعادت”.



أيضاً، ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”، أن “وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى من الموساد ومن مكتب رئيس الحكومة كان على متن الطائرة.. والممثلون الإسرائيليون الكبار التقوا في الخرطوم نظراءهم في الحكومة المؤقتة.. وفي ختام المحادثات، تحقق توافق على اعترافٍ متبادل بين إسرائيل والسودان”.



إضافة إلى ذلك، أقلعت طائرة رجال أعمال من “تل أبيب” إلى الخرطوم، صباح أمس، وهي ثاني رحلة مباشرة معروفة بين السودان والكيان الإسرائيلي، وقد أمضت الطائرة 7 ساعات على أرض الخرطوم، قبل عودتها، كما أن الطائرة نفسها سافرت من تل أبيب إلى القاهرة ـ الرياض ـ دبي”.



من جانبه، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اعتبر، أمس الأربعاء، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسودان تتقدم، مضيفاً: “نتوقع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، كما أعلن الرئيس ترامب”.



وتابع بومبيو: “بدأنا عملياً بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ونأمل أن تطبع السودان علاقاتها مع إسرائيل، لكن هذا القرار سيادي، ويعود للحكومة السودانية”.



يشار إلى أن ذلك يأتي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.



يذكر أن كل من الإمارات والبحرين وقّعا على اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أيلول الفائت، وذلك بمراسم بالبيت الأبيض في واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ووفود الإمارات والبحرين والكيان الإسرائيلي.