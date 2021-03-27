سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية

تصدرت روسيا قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2012 من ناحية المدرعات القتالية، بحسب موقع “غلوبال فاير باور”، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا، ما يجعلها تتسيد أي معركة برية قد يدخلها الجيش الروسي.



وبحسب التصنيف تم تعقب أنظمة القتال المدرعة في الخطوط الأمامية لكل جيش، من خلال تصميمات الآليات المدرعة بجميع فروع الخدمة في الجيش ومشاة البحرية.

وشملت أمثلة المركبات، دبابات القتال الرئيسية الألمانية “ليوبارد 2″ و”تي 90” الروسية، إضافة إلى أنظمة من الدرجة الخفيفة مثل مدرعات Stingray Light التايلاندية، وجاء ترتيب أقوى 10 جيوش عالميا من حيث المدرعات القتالية كالتالي:

1. روسيا: 13.000



2. كوريا الشمالية: 6.145



3. الولايات المتحدة: 6.100



4. الهند: 4.730



5. سوريا 3.740



6. مصر: 3.735



7. إيران: 3.709



8. الصين: 3.205



9. تركيا: 3.045



10. المغرب: 3.033



يشار إلى أن لجنة الدفاع البريطانية، كانت قالت، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستتفوق على بريطانيا في معارك الدبابات وذلك لأن الأسطول البريطاني يواجه “تقادم جماعي”.



ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس العموم البريطاني، نشرته صحيفة التلغراف البريطانية، فإن أي “مواجهة مدفعية” بين فرقة بريطانية وروسية حديثة “من المرجح أن تنتهي لصالح الجيش الروسي”.

سبوتنيك