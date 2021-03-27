سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا
رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: سنطالب الدول الغربية والعربية بفك الحصار عن سوريا
جبهة عين عيسى مضبوطة: موسكو تعزّز جهود التسوية مع «قسد»
القانون رقم (13 )... قانون الأحوال المدنية الجديد
تصاعد الاشتباكات بين الفصائل “الكردية” و”التركمانية” شرقي سوريا
باحث عُماني: هناك ترتيبات لمشاركة سوريا بالقمة العربية القادمة
القوة المرتدة في الصراع بين أصوليِّي الديانات الإبراهيمية
القوات الأمريكية أخرجت 300 صهريج من النفط المسروق إلى العراق
مصادر توضح حقيقة استهداف حقل “كونيكو” وتحليق المروحيات الأمريكية شمال دير الزور
اليابان تعلن استعدادها للمساهمة بإعادة إعمار سوريا وتدعو السوريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
تسعيرة جديدة للخبز السياحي والصمون والكعك وخبز النخالة في دمشق
انفجار مجهول داخل منزل قرب سجن تابع للاحتلال التركي في ريف الحسكة
المقداد يختتم زيارته إلى سلطنة عمان
جيش الإحتلال التركي يقصف 10 مناطق في ريف حلب الشمالي

سوريا بين أقوى 10 جيوش في العالم من ناحية المدرعات القتالية

تصدرت روسيا قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2012 من ناحية المدرعات القتالية، بحسب موقع “غلوبال فاير باور”، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا، ما يجعلها تتسيد أي معركة برية قد يدخلها الجيش الروسي.

 وبحسب التصنيف تم تعقب أنظمة القتال المدرعة في الخطوط الأمامية لكل جيش، من خلال تصميمات الآليات المدرعة بجميع فروع الخدمة في الجيش ومشاة البحرية.
وشملت أمثلة المركبات، دبابات القتال الرئيسية الألمانية “ليوبارد 2″ و”تي 90” الروسية، إضافة إلى أنظمة من الدرجة الخفيفة مثل مدرعات Stingray Light التايلاندية، وجاء ترتيب أقوى 10 جيوش عالميا من حيث المدرعات القتالية كالتالي:
1. روسيا: 13.000

2. كوريا الشمالية: 6.145

3. الولايات المتحدة: 6.100

4. الهند: 4.730

5. سوريا 3.740

6. مصر: 3.735

7. إيران: 3.709

8. الصين: 3.205

9. تركيا: 3.045

10. المغرب: 3.033

يشار إلى أن لجنة الدفاع البريطانية، كانت قالت، الأسبوع الماضي، إن روسيا ستتفوق على بريطانيا في معارك الدبابات وذلك لأن الأسطول البريطاني يواجه “تقادم جماعي”.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس العموم البريطاني، نشرته صحيفة التلغراف البريطانية، فإن أي “مواجهة مدفعية” بين فرقة بريطانية وروسية حديثة “من المرجح أن تنتهي لصالح الجيش الروسي”.

 

سبوتنيك