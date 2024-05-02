انتخاب سورية عضواً في المجلس التنفيذي لأكساد

شهدت الرياض انتخاب سوريا كعضو في المجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

جاء هذا الانتخاب خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمركز المنعقدة في الرياض، بمشاركة وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان، سفير سوريا في المملكة العربية السعودية، وبحضور وزراء الزراعة من الدول العربية.

وفي تصريح له، قال السفير سوسان إن انتخاب سوريا في المجلس التنفيذي لأكساد يعد خطوة مهمة ستسهم في تعزيز دور المركز، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي لتحقيق الأمن الغذائي، وهو أمر أصبح بالغ الأهمية في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكد السفير سوسان على استمرار دعم سوريا لعمل أكساد، لا سيما وأن سوريا هي دولة المقر، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيساعد المركز على تنفيذ مهامه بفعالية أكبر.

وخلال الاجتماع نفسه، تم إعادة انتخاب الدكتور نصر الدين عبيد كمدير لأكساد لولاية جديدة، مما يعكس الثقة المستمرة في قيادته ورؤيته للمركز.

سانا