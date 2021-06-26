جولة جديدة من مباحثات أستانة تنطلق الشّهر المقبل

أعلنت وزارة الخارجية في كازاخستان أن جولة جديدة من مفاوضات "صيغة أستانة" بشأن سوريا ستُعقد في العاصمة نور سلطان.



بيان الخارجية أوضح أن الجولة الـ16 الرفيعة المستوى، ستُعقد في 7 و8 من شهر تموز/يوليو المقبل، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا والحكومة السورية والمعارضة. وسيشارك أيضاً ممثلون عن الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.



وكانت الجولة الـ15 من المباحثات انطلقت في شباط/فبراير الماضي، في منتجع سوتشي الروسي. بمشاركة الدول الضامنة، وحضور المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وأيضاً بحضور عربي متمثل بكل من لبنان والأردن والعراق بصفة مراقبين.



وناقشت "مباحثات أستانة"، في الجولة الأخيرة، ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، والوضعَ الاقتصادي في سوريا. كما تضمَّن جدول أعمالها مسائلَ دعم العملية السياسية في سوريا.