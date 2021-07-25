تقديرات بإنتاج 45.5 ألف طن من الفستق الحلبي للموسم الحالي

أعلن مدير مكتب الفستق الحلبي في وزارة الزراعة المهندس جهاد المحمد أن تقديرات الإنتاج الأولية لمحصول الفستق الحلبي لهذا الموسم تتجاوز 45.5 ألف طن وتحتل حماة المرتبة الأولى في الإنتاج.



وبين المحمد أن تقديرات الإنتاج الأولية لمحصول الفستق الحلبي لهذا الموسم تبلغ نحو 45592 طناً وتحتل محافظة حماة المرتبة الأولى بإنتاج نحو 25044 طناً تليها حلب بإنتاج 13619 طناً وبعدها إدلب بنحو 5725 طناً بينما يقدر إنتاج حمص بنحو 833 طناً والسويداء 337 طناً وريف دمشق 33 طناً وتبلغ المساحة المزروعة بالفستق الحلبي وفقاً لـ المحمد 58495 هكتاراً مزروع فيها نحو 9 ملايين و579 ألف شجرة منها أكثر من 4.8 ملايين شجرة مثمرة مروية وبعلية.



وأشار المحمد إلى تراجع الإنتاج هذا العام عن العام الماضي بنحو 20 ألف طن حيث وصل في الموسم الماضي إلى 65 ألف طن عازياً التراجع لسببين الأول كونها سنة معاومة على أشجار الفستق الحلبي والثاني هو التغيرات المناخية وانخفاض معدلات الهطلات المطرية الأمر الذي أثر على الإنتاج لأن أغلب الأشجار تتوزع في مناطق الزراعة البعلية.



وأوضح المحمد أن الكميات المصدرة من محصول الفستق الحلبي للموسم السابق من تاريخ 1-8-2020 وحتى تاريخه بلغت 2877 طن قلب فستق حلبي و634 طن فستق حلبي بقشره.