تعويض مزارعي اللوز والقمح والمشمش td عدة محافظات

وافق مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي على التعويض على مزارعي اللوز المتضررين في محافظة حمص في مناطق القصير والمركز الغربي والمخرم، وفي محافظة حماة منطقة سلمية في قرى المزيرعة وتلدرة والجمالة وقب الهات وأم العمد نتيجة موجة الصقيع الحاصلة في نهاية شهر آذار من هذا العام حيث بلغ عدد المزارعين المتضررين 4567 مزارعاً بمساحة متضررة 156023 دونم، وبمبلغ تعويض 947,1 مليون ليرة.



كما وافق على التعويض على مزارعي القمح البعل في محافظة اللاذقية منطقة الحفة نتيجة البرد الحاصل بين 23-25 أذار هذا العام، حيث بلغ عدد المتضررين 161 مزارعاً بمساحة 961 دونماً وبمبلغ تعويض 4,7 ملايين ليرة.



ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا على تعويض مزارعي المشمش المتضررين في محافظة ريف دمشق في قرى الحسينية والسوق ودير قانون نتيجة الصقيع الحاصل في منتصف شهر نيسان من هذا العام، حيث بلغ عدد المتضررين 231 مزارعاً بمساحة متضررة 549 دونماً، وبمبلغ قدره 16,5 مليون ليرة.