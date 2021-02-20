بايدن يهاجم روسيا والصين وإيران.. ويلغي قرارات ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا والصين وإيران، متهماً موسكو بالسعي لإضعاف الاتحاد الأوروبي، وبكين بتهديد النظام الاقتصادي العالمي، ودعا إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وقال بايدن، في كلمة وجهها لمؤتمر ميونخ للأمن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى إضعاف المشروع الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مضيفاً أن "مواجهة التهور الروسي أصبح أمراً مهماً جداً لحماية أمنناً جميعاً"، وأكد دعم الولايات المتحدة "لوحدة أراضي أوكرانيا".



وحول الصين، قال الرئيس الأمريكي إن "علينا أن نواجه الخطوات التي تقوم بها الحكومة الصينية وتؤثر على الاقتصاد العالمي".



كما دعا بايدن إلى ضرورة التصدي لتصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، معلناً في الوقت نفسه سعي واشنطن لإعادة تفعيل آلية 5+1 للتفاوض مع إيران حول ملفها النووي.



وأكد بايدن التزام الولايات المتحدة بحلف شمال الأطلسي، ومبدأ أن أي هجوم على عضو واحد في الحلف هو هجوم على الجميع.



كما أعلن الرئيس الأمريكي عودة الولايات المتحدة رسمياً إلى اتفاقية باريس للمناخ، ووقف سحب القوات الأمريكية من ألمانيا.



وكانت الولايات المتحدة انسحبت رسميّاً من اتفاقية باريس للمناخ في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، في تشرين الثاني من العام 2020. واعتبر ترامب أن الاتفاقية تضر بالولايات المتحدة.