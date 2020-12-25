السورية للاتصالات: الفاتورة الهاتفية ما زالت كل شهرين

كشف مدير عام الشركة السورية للاتصالات سيف الدين الحسن أن مبيعات بوابات ADSL في مختلف المحافظات السورية بلغت منذ بداية العام الحالي ولغاية الربع الثالث منه نحو 84.400 بوابة، على حين أن مبيعات الهاتف الثابت بلغت خلال الفترة نفسها 100538 خطاً هاتفياً.



وبين الحسن أن عدد المراكز الهاتفية ووحدات النفاذ التي تمت إعادتها إلى الخدمة خلال العام الحالي بلغ 30 مركزاً هاتفياً، مشيراً إلى أنه تمت في محافظة ريف دمشق إعادة مركزي هاتف داريا والهامة إلى الخدمة.



ولفت إلى أنه تمت في محافظة حمص إعادة مركزين للخدمة مراكز العزيزية وطيبة الإمام وكفر قدح وصوران والسمرا والنريمسة وحيالين والمجدل، أما في محافظ حلب فقد تمت إعادة مراكز خان الوزير وسناء محيدلي وأبو جبار إلى الخدمة، وفي درعا مراكز المسيفرة وصيدا والطيبة ونصيب والغارية والحراك وانخل ومعربا وعلما، وفي القنيطرة عاد مركزا هاتف جباتا الخشب وبير عجم، وفي دير الزور عاد للخدمة مراكز السبخة وبقرص والبوكمال والمعبر الحدودي.



وبخصوص عقود توريد بوابات انترنت جديدة أوضح مدير الشركة السورية للاتصالات أنه سيتم رفد بوابات خدمة ADSL بـ235 ألف بوابة جديدة من خلال عقدين قيد التنفيذ، مبيناً أن هذه البوابات ستكون موزعة على المشتركين بكافة المحافظات.



وحول تحويل فاتورة الهاتف الثابت إلى شهرية وهل تم إلغاء الفكرة أم إنها ما زالت قائمة أكد الحسن أن إصدار الفاتورة الهاتفية ما زال مستمراً وفق الإجراءات المتبعة سابقاً مرة كل شهري.



ولفت إلى أنه في حال وجود أي تعديل بخصوص تحويل الفاتورة الهاتفية إلى شهرية ستقوم الشركة السورية للاتصالات بالإعلان عن هذا الإجراء في حينه.







الوطن