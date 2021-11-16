السعودية تفوز على فيتنام وتقترب من الوصول لكأس العالم 2022

اقترب المنتخب السعودي من التأهل لكأس العالم بعد الفوز على مضيفه منتخب فيتنام، بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "ماي دينه" الوطني، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.



وسجل صالح الشهري هدف منتخب السعودية الوحيد في الدقيقة 31 من زمن المباراة، فيما ألغى الحكم هدف فهد المولد الهدف الثاني في الدقيقة 78 بعد العودة إلى تقنية الفيديو.



وحافظ المنتخب السعودي على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ16 نقطة بفارق 6 نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والذي يلعب مع الصين خامس المجموعة، ليقترب "الأخضر" بالتالي كثيرًا من التأهل للمونديال قبل 4 جولات من نهاية التصفيات.



كما يلعب المنتخب العماني صاحب المركز الرابع بـ7 نقاط مع منتخب اليابان ثالث المجموعة بـ9 نقاط مساء اليوم الثلاثاء، أملا بالفوز وانتزاع المركز الثالث منه.



​وقاد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية لتحقيق 5 انتصارات بالإضافة إلى تعادل وحيد فقط في المجموعة بينما لم يتلق أي هزائم، وأحرز لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف.



وفاز منتخب الإمارات خارج ملعبه على لبنان 1-0 اليوم الثلاثاء على ستاد صيدا الدولي في صيدا، ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية، حيث تجمد رصيد المنتخب اللبناني عند خمس نقاط بالمركز الثالث، بانتظار نتيجة مباراة المنتخب العراقي صاحب المركز الرابع مع نظيره الكوري متصدر المجموعة، كما تلعب سورية صاحبة المركز الأخير بنقطتين مع إيران ثاني المجموعة مساء اليوم الثلاثاء، لتحافظ على حظوظها الضئيلة للتأهل.