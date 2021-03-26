الإسكان تفتح باب الاكتتاب على شقق سكنية جديدة

أعلنت مؤسسة الإسكان العسكري عن فتح باب الاكتتاب على شقق سكنية في ضاحية مصياف بمنطقة مصياف وضاحية الزهراء الجديدة بحمص وضاحية بوقا باللاذقية إضافة إلى مشروع 140 شقة بتوسع مشروع 1070 شقة بحلب.



يبدأ الاكتتاب على الشقق اعتباراً من يوم الثالث عشر من شهر نيسان حتى نهاية الحادي عشر من شهر أيار القادم وذلك وفقاً لدفاتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية الخاصة بالاكتتاب.



ودعت المؤسسة الراغبين بالاكتتاب إلى مراجعة فرع الإسكان 30 عدرا طريق حرستا دمشق أو من خلال مراجعة دوائر السكن بمناطق الاكتتاب للاطلاع على دفاتر الشروط والوثائق المطلوبة.



وحددت المؤسسة في بيانها أرقاماً هاتفية للتواصل في حال الرغبة بالاستفسار مع فرع الإسكان 30 الرقم 0115774050 ودائرة السكن بالمنطقة الساحلية الرقمين 041601030 و041601020 ودائرة السكن بالمنطقة الشمالية رقم 0215729470 ودائرة السكن بالمنطقة الوسطى الرقمين 0312767973 و0312767989 ورقم الهاتف لمكتب السكن بمصياف 0337710748.



يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان قد وافق باجتماعه أمس على آلية تخصيص الجمعيات التعاونية السكنية بعدد من المقاسم المعدة للبناء (ضاحية الأمل بحماة) وعلى إعطاء مهل جديدة وأخيرة للمتأخرين (غير المنقطعين) عن تسديد التزاماتهم المالية في المؤسسة العامة للإسكان.كما وافق على إعطاء مهلة جديدة وأخيرة للمكتتبين والمخصصين المتأخرين عن تسديد أقساطهم لنهاية الشهر السادس من العام الجاري