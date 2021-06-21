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استشهاد امرأة وإصابة عدد من المدنيين في تل حميس بريف الحسكة

استشهدت امرأة وأصيب عدد من المدنيين بجروح برصاص مسلحين من ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي أطلقوا النار على سيارة نقل عامة عند مدخل ناحية تل حميس جنوب مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي.

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من ميليشيا “قسد” متمركزين في ما يسمى “حاجز الشاهين” عند مدخل ناحية تل حميس أطلقوا النار على سيارة نقل عامة قادمة من اتجاه مدينة القامشلي ما أدى إلى استشهاد امرأة كانت داخل السيارة وإصابة آخرين بجروح.

وبينت المصادر أن مسلحي ميليشيا “قسد” أطلقوا الرصاص على السيارة أثناء محاولتهم اختطاف أحد الشبان داخلها.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيد ميليشيا “قسد” عمليات المداهمة التي تنفذها في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية واختطاف العشرات من الأهالي والمئات من الشبان في أرياف دير الزور والرقة والحسكة واقتيادهم إلى معسكرات تابعة لها تمهيداً للقتال في صفوفها.