إصابة عدد من الأشخاص بجروح في المحافظات جراء إطلاق نار عشوائي

أصيب عدد من الأشخاص بجروح في عدد من المحافظات جراء إطلاق نار عشوائي بمناسبة حلول العام الجديد.



ففي مدينة السويداء أصيب شخصان بجروح جراء إطلاق البعض الرصاص الطائش حيث أوضح مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أن مشفى الشهيد زيد الشريطي تعامل بعد منتصف الليلة الماضية مع حالتين إسعافيتين لرجل عمره 49 عاماً أصيب بالكتف وشابة بعمر الـ24 مصابة بالصدر مشيرا إلى أنه جرى تقديم العلاجات الإسعافية اللازمة للمصابين.



وفي اللاذقية أصيب اثنا عشر شخصاً بجروح جراء إطلاق الرصاص والمفرقعات النارية نقلوا على إثرها إلى مشفيي الشهيد حمزة نوفل الوطني وتشرين الجامعي.



وذكرت الدكتورة سهام مخول مديرة مشفى الشهيد حمزة نوفل لوكالة سانا اليوم أنه وصل إلى المشفى أربعة مصابين بأعيرة نارية وجراء استخدام المفرقعات النارية.. تم تقديم العلاج لهم بينما أوضح الدكتور لؤي نداف مدير مشفى تشرين الجامعي أنه وصل المشفى ثمانية مصابين خمسة منهم بأعيرة نارية وثلاثة بالمفرقعات جرى تقديم العلاج المناسب لهم.



وفي حلب أصيب أربعة أشخاص بجروح جراء إطلاق رصاص عشوائي حيث بين مصدر في قيادة شرطة المحافظة لمراسل سانا أنه تم إسعاف المصابين إلى مشفيي الرازي والجامعة لتلقي العلاج.



وفي درعا أشار مصدر في مشفى درعا الوطني إلى استقبال مصاب بطلق ناري في البطن.