اعتقال تركي في مكة المكرمة.. أحرق مركبتين بهذه الطريقة

المديرية العامة للأمن السعودي أعلنت اعتقال مقيم من الجنسية التركية في مكة المكرمة بتهمة إشعال النيران في سيارتين متوقفتين في موقع عام.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام، أكدت الشرطة في مكة المكرمة أنها ألقت القبض على المقيم التركي بناءً على مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الحادثة وفقاً لموقع عربي 21.

تظهر الفيديوهات شخصًا يصب مادة قابلة للاشتعال على سيارتين ثم يغادر الموقع بشكل هادئ، مما أثار جدلاً واسعًا.

ولم توضح السلطات السعودية دوافع المقيم التركي في إشعال النيران في السيارتين.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده وتمت إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق اللازم.