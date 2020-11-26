آخر مستجدات كورونا حول العالم

أعلنت وزارة الصحةأمس الأربعاء، عن تسجيل 90 إصابة جديدة وشفاء 58 حالة ووفاة 6 حالات من الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية.



وأوضحت الصحة أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7459 شفيت منها 3271 وتوفيت 391 حالة.



أما في لبنان، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى 120 ألف فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 950، أما عدد المتعافين فقد بلغ 71236 ألف.



وفي الأردن، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا 198 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 2442 أما عدد المتعافين فقد بلغ 131 ألف.



وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 356 ألف، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5825، أما عدد المتعافين فقد بلغ 345 ألف.



وارتفع عدد الإصابات بفايروس كورونا في الإمارات إلى 163 ألف فيما بلغ عدد الوفيات 563، أما عدد المتعافين فقد بلغ 151 ألف.



وبالنسبة لتونس، فقد بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا حتى اللحظة 91307 ألف، فيما بلغ عدد الوفيات 2983 أما عدد المتعافين فقد بلغ 66459.



وفي الجزائر، وصل عدد الإصابات إلى 78025، فيما بلغ عدد الوفيات 2329، أما عدد المتعافين 50712.



وسجل المغرب أكثر من 337 ألف إصابة بفايروس كورونا حتى اللحظة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 5539 ألف، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 284 ألف.



وفي فرنسا، بلغ عدد الإصابات بفايروس كورونا مليونين إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 50618، أما عدد المتعافين فقد بلغ أكثر من 157 آلاف.



أما في تركيا، فقد بلغ عدد الإصابات 468 ألف إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 12840، أما عدد المتعافين فقد بلغ 385 ألف.



وفي إسبانيا، فقد بلغ عدد الإصابات مليون و61 إصابة، أما عدد الوفيات فقد بلغ 44 ألف و73.



أما في إيطاليا، فقد بلغ عدد الإصابات بالفايروس مليون إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 44 ألف و37.



وارتفعت حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء الإصابة بفايروس كورونا المستجد إلى أكثر من 262 ألف بعد تسجيل أكثر من 800 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقاً لإحصاء جامعة “جونز هوبكنز”.



يذكر أن الحصيلة العالمية لعدد الإصابات بفايروس كورونا المستجد حول العالم تجاوزت الـ 60 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز المليون، وبالمقابل هناك أكثر من 38 مليون حالة شفاء، حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية.