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وفاة السفير السوري السابق لدى الأردن اللواء بهجت سليمان

وفاة السفير السوري السابق لدى الأردن اللواء بهجت سليمان

نعت وسائل إعلام سورية، السفير السوري السابق في الأردن، اللواء بهجت سليمان، الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ 72 عاماً، متأثراً بمضاعفات فايروس كورونا المستجد.

حيث توفي سليمان في مشفى تشرين العسكري، وهو من مواليد مدينة اللاذقية عام 1949، وهو خريج الكلية الحربية في حمص، وتدرج في قيادة تشكيلات عسكرية تابعة للجيش، وشغل عدة مناصب قيادية، علاوةً على أنه شارك في حرب تشرين التحريرية ضد العدو الإسرائيلي عام 1973 كقائد سرية دبابات وفي مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 كقائد لواء دبابات، حسب وكالة “سانا” الرسمية.

وكان الراحل قد أُحيل إلى التقاعد عام 2009 وتم تعيينه سفيراً في وزارة الخارجية والمغتربين واعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لسوريا في الأردن.

يذكر أنه في 17 من شهر شباط الجاري، تم الإعلان عن إصابة سليمان بفايروس كورونا، وذلك تزامناً مع الإعلان عن إصابة المحلل السياسي اللبناني ومنسق شبكة “أمان” للبحوث والدراسات الاستراتيجية أنيس النقاش بالفايروس، والذي توفى لاحقاً في أحد مشافي دمشق.