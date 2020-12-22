وزارة النقل: استمرار العمل لإعادة تأهيل استراد حلب دمشق كاملاً
أوضحت وزارة النقل، أمس الاثنين، أن العمل مستمر لإعادة تأهيل استراد حلب دمشق كاملاً وصيانة المواقع المتضررة مع الجسور الواقعة عليه.
وأشارت الوزارة، في بيان عبر قناتها على “التيليغرام”، إلى “استمرار العمل لاستثمار تحويلة حلب الجنوبية واستكمال الربط الطرقي بين مدخل حلب الجنوبي مع المدخل الشرقي، حيث يتم تنفيذ مشروع استكمال التحويلة ، وتم استئناف العمل بمشروع استكمال إنارتها بعد منحه فروقات الأسعار الطارئة أصولاً”.
وتابعت الوزارة حول صيانة وتأهيل جسور على تحويلة حلب الجنوبية أنه “تم الانتهاء من صيانة سبعة جسور(الراموسة الأول والثاني- قويق – الإسمنت – العقدة العاشرة – عقدة المطار-جسر القامشلي) ، وحالياً قيد الانتهاء من إجراءات التعاقد لإعادة تأهيل جسري عسان والنيرب على التحويلة”.
ولفتت إلى إزالة السواتر والعوائق على مدخل الطريق الدولي اللاذقية – حلب المعروف بطريق m4 لوضعه في الخدمة، وافتتاح السير على جسري قناة الري على طريق حلب – الرقة بعد أن تم الانتهاء من تنفيذهما، إضافة إلى تحسين ورفع مستوى معايير الأمان والسلامة الطرقية.