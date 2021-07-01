منتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر 2022

انتهت في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) مراسم قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022



وحضر القرعة من الجانب السوري بتقنية اتصال الفيديو(on line) رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم العميد حاتم الغايب ورئيس الدائرة الفنية في الاتحاد الكابتن مهند الفقير.



و جاء منتخبنا الوطني الأول في المجموعة ( الأولى ) إلى جانب منتخبات :إيران_ كوريا الجنوبية_الإمارات_ العراق_لبنان



تقام منافسات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب بين منتخبات كل مجموعة و تنطلق المباريات بتاريخ 2_9_2021 وتختتم في 29_3_2022



ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة أما صاحبا المركز الثالث سيلعبان فيما بينهما مباراة فاصلة (ملحق آسيوي) للتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.