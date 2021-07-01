مليون مواطن سوري محرومون من المياه في الحسكة بسبب الاحتلال التركي
روسيا تتحفّظ عن مشروع قرار "فتح معابر أخرى لنقل المعونات" في سوريا
بايدن يعتصم بالوهم: الاستعراض لا يصنع ردعاً
أوّل استهداف علني للقواعد الأميركية في سوريا: مواجهة الاحتلال تَفتتح مرحلة جديدة
المقداد: حق سوريا ثابت باسترجاع الجولان المحتل
لافروف يبحث مع غراندي عودة اللاجئين إلى سورية
مقتل فتاتين في مخيم الهول شرق الحسكة
مشروع قرار جديد حول إيصال المساعدات لسوريا
مصادر تؤكد وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي
الرئيس الأسد يستقبل مسؤول إيراني رفيع المستوى
الاحتلال الأمريكي يدخل رتلين محملين بالمعدات اللوجستية إلى قواعده بريف الحسكة
عدوان جوي على الحدود السورية العراقية بدير الزور
من ينقذ الجغرافية العربية من براثن السياسة الغربية ؟
بسبب ممارسات ميليشيا قسد والاحتلال التركي ومرتزقته..محطة مياه علوك تتوقف بشكل كامل
بيدرسون يحذّر مجلس الأمن من خطورة الوضع الإنساني في سوريا بسبب العقوبات

منتخبنا الوطني لكرة القدم في المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر 2022

انتهت  في العاصمة الماليزية (كوالالمبور) مراسم قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

وحضر القرعة من الجانب السوري بتقنية اتصال الفيديو(on line) رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة القدم العميد حاتم الغايب ورئيس الدائرة الفنية في الاتحاد الكابتن مهند الفقير.

و جاء منتخبنا الوطني الأول في المجموعة ( الأولى  ) إلى جانب منتخبات :إيران_ كوريا الجنوبية_الإمارات_ العراق_لبنان

تقام منافسات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب بين منتخبات كل مجموعة و تنطلق المباريات بتاريخ 2_9_2021 وتختتم في 29_3_2022

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022  صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة أما صاحبا المركز الثالث سيلعبان فيما بينهما مباراة فاصلة (ملحق آسيوي) للتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل للمونديال.