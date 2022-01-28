إيران تحجز ثاني مقاعد آسيا في كأس العالم

28-01-2022

إيران تحجز ثاني مقاعد آسيا في كأس العالم


حجز منتخب إيران رسمياً ثاني بطاقات قارة آسيا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، بعدما حقق فوزاً غالياً على حساب ضيفه العراق، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الخميس، على ملعب آزادي.

وجاء هدف إيران الوحيد في الدقيقة 48، عندما أرسل "جهان باخش" تمريرة إلى "مهدي طارمي"، حوّلها الأخير إلى داخل شباك الحارس العراقي، وهو الهدف الثمين الذي كان كافياً ليمنح الفريق الإيراني بطاقة العبور إلى المونديال قبل 3 جولات من نهاية التصفيات، وللمرة السادسة في تاريخه.

وباتت إيران ثاني منتخبات القارة الصفراء التي تسجل الحضور في نهائيات كأس العالم بعد المنتخب القطري صاحب الضيافة، فيما يقف منتخب كوريا الجنوبية على بُعد نقطة وحيدة من حجز ثالث التذاكر، بينما تحتاج السعودية للفوز في المباراة القادمة لتضمن التأهل.

وإلى الآن تأهل 14 منتخباً إلى النهائيات، وهي قطر والدنمارك والمانيا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا وإنجلترا وصربيا وكرواتيا وبلجيكا وهولندا والأرجنتين والبرازيل وإيران.

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