صدارة الأولمبياد الشتوي بكين 2022 تنتقل لألمانيا

تواصلت أمس منافسات الأولمبياد الشتوي المقام في الصين قبلة الرياضيين هذه الأيام، فتم التنافس على ست ميداليات ذهبت اثنتان لألمانيا تصدرت من خلالهما سباق الميداليات الذهبية، مقابل ميدالية للنرويج وهي الرابعة لها مرتقية للوصافة.



ودخلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وسلوفاكيا على خط المتوجين بالذهب

الذين أضحوا تسع عشرة دولة.

سبع وثلاثون ميدالية تم توزيعها حتى الآن بواقع ست يوم السبت التزلج الريفي سيدات النرويج، البياثلون تتابع مختلط النرويج، تزلج سريع 3000 متر هولندا، التزلج الحر للرجال السويد، القفز التزلجي سيدات سلوفينيا، التزلج السريع على مضمار قصير تتابع مختلط الصين.

ومثلها يوم الأحد مهارة المنحدرات سيدات نيوزيلندا، التزلج الريفي 30 كم رجال روسيا، التزلج السريع 5000 متر رجال السويد، المنحدر العادي للرجال اليابان، التزلج الحر موغول سيدات أستراليا، الزحافات الثلجية رجال ألمانيا.



و9 يوم الإثنين التزلج الفني على الجليد سيدات روسيا، التعرج الطويل سيدات السويد، التزلج الألبي الانحداري رجال سويسرا، التزلج الحر (سلوب ستايل) رجال كندا، التزلج السريع 3000م سيدات هولندا، ذهبية البياثلون 15 كيلومتراً سيدات ألمانيا، المتزلج السريع على مضمار قصير رجال الصين، التزلج السريع على مضمار قصير سيدات ايطاليا، القفز التزلجي المختلط سلوفينيا.

و10 يوم الثلاثاء البياثلون 20 كيلومتراً فردي فرنسا، التزلج المتوازي العملاق رجال النمسا، التزلج المتعرج العملاق رجال النمسا، التزلج المتوازي العملاق سيدات تشيكيا، التزلج الهوائي الحر سيدات الصين، تزلج ريفي سبرنت سيدات السويد، التزلج السريع 1500 متر رجال هولندا، زحافات ثلجية فردي سيدات ألمانيا، تزلج ريفي سبرنت رجال النرويج. كيرلنغ زوجي مختلط ايطاليا.

و6 أمس هاكم تفاصيلها:

التزلج الهوائي الحر رجال

حقق النرويجي بيرك رود لبلاده ذهبية التزلج الهوائي الحر لترتقي النرويج للصدارة التي انتزعتها في اليوم الأول لتوزيع الميداليات، وذهبت الفضية للأميركي كولبي ستيفنسون، والبرونزية للسويدي هنريك هارلاوت.

التزلج للمسافات الطويلة سيدات

حققت الولايات المتحدة الأميركية ذهبيتها الأولى في الأولمبياد الشتوي عبر البطلة ليندسي جاكوبلس في منافسات ألواح التزلج للمسافات الطويلة، ونالت الفرنسية كلوي تريسبوش الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للكندية ميرييتا أودين.

التزلج الألبي المتعرج سيدات

أحرزت السلوفاكية بيترا فلوفا ذهبية منافسات التزلج الألبي المتعرج مهدية بلادها الميدالية الذهبية الأولى في الألعاب الأولمبية الشتوية، ونالت النمساوية كاتارينا لينسبيرغر الفضية في حين آلت البرونزية للسويسرية ويندي هولدينير.

تزلج نوردي مزدوج ألمانيا

حققت ألمانيا ميداليتها الذهبية الرابعة في البطولة وذلك في مسابقة التزلج النوردي الفردي على التلال العادية/10 كم، بفضل فينتسينتس غايغر.

وذهبت الميدالية الفضية للنرويجي يورغن غراباك، والبرونزية للنمساوي لوكاس غريديرير.

هذا وفاز غايغر بسباق التزلج الريفي بعد أن تقدم من المركز الحادي عشر في منافسات القفز على الثلوج.

التزلج السريع على مضمار قصير

توّج الكوري الجنوبي هوانغ داي-هيون بالميدالية الذهبية في منافسات التزلج السريع على مضمار قصير لمسافة 1500 متر وهي الميدالية الذهبية الأولى لكوريا الجنوبية في البطولة، وحصل هوانغ البالغ من العمر22 عاماً على الميدالية الفضة في منافسات أكثر من 500 متر في بيونج تشانج قبل أربعة أعوام، وحصل الكندي ستيفن دوبويس على المركز الثاني والميدالية الفضية متفوقاً على سيمين إليستراتوف، اللاعب التابع للجنة الأولمبية الروسية، والذي حصد الميدالية البرونزية، وهي نفس الميدالية التي حصل عليها في 2018.

الزحافات الثلجية الزوجي المختلط

حققت ألمانيا الذهبية عبر الزوجي توبياس فيندل وتوياس آرلت، كما حقق الألمان الفضية عبر توني إيفرت ووزاشا بينيكن وذهبت البرونزية للنمسا بفضل لورينتس كولر وتوماس شتيو.

الوطن