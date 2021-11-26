كوريا الجنوبية تدرس فرض حظر على أكل لحوم الكلاب

أعلنت كوريا الجنوبية، أمس الخميس، أنها ستشكل فريق عمل لدراسة إمكانية فرض حظر على أكل لحوم الكلاب، بعد أن دعا رئيس البلاد إلى وضع حد لهذه الممارسة التي تعود إلى قرون مضت.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، وهو نفسه من محبي الكلاب، إنه يجب وقف هذه الممارسة التقليدية لتجنب الإحراج الدولي.

وتعتبر لحوم الكلاب جزءاً رئيساً من المطبخ الكوري الجنوبي، حيث يعتقد أن البلاد تستهلك نحو مليون ونصف المليون كلب سنوياً، رغم أن الاستهلاك انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.