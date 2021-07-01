مصادرة أكثر من 5 آلاف كغ قمح في دير الزورمعدة للإتجار بها..

صادرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور، كمية 5900 كيلوغرام من القمح معدة للإتجار بها في السوق السوداء.



وذكرت المديرية أنه بالتعاون مع إحدى الجهات المختصة بالريف الغربي للمحافظة ضُبطت كمية 5900 كغ من القمح عمد المخالف إلى طحن 1500 كغ منها، و4400 كغ قمح، موضحةً أنه تم تسليم الكمية المذكورة إلى فرع السورية للحبوب والدقيق لمطحنة الفرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف.



وسبق أن ضبطت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور كميات كبيرة من الدقيق التمويني المعد للبيع في السوق السوداء، خلال جولاتها المنفذة، حيث تمت مصادرة كافة الكميات وتسليمها إلى فرع السورية للحبوب في المدينة بعد تسجيل الضبوط القانونية بحق أصحابها.



وتشكل محافظات دير الزور والرقة والحسكة وريف حلب، التي تعد أغلبها تحت سيطرة “قسد” من طرف إضافة إلى فصائل المعارضة التابعة للقوات التركية، مناطق إنتاج القمح في سوريا، حيث إنتاج سوريا من القمح قبل عام 2011 يتجاوز 4 ملايين طن، في حين بلغ إنتاج القمح في عام 2018 حوالي مليون طن، وهو الأسوأ منذ سنوات.



وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.