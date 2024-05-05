بعد أربعة أيام العثور على الشاب المفقود في جرود القلمون

05-05-2024

بعد أربعة أيام العثور على الشاب المفقود في جرود القلمون

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل بشأن اختفاء شاب يبلغ من العمر 18 عامًا في منطقة جرود قرية الجبة التابعة لمدينة يبرود في ريف دمشق. الشاب فُقد قبل 4 أيام، لكنه وُجد صباح يوم أمس السبت في جرود بريتال اللبنانية.

وأوضح خليل مرعي، رئيس المجلس المحلي لقرية الجبة، أن الشاب (ج،ع) تم العثور عليه صباح الجمعة في جرود بريتال اللبنانية، وذلك بعد اختفائه في جرود قرية الجبة منذ أربعة أيام.

وقال مرعي إن الشاب كان برفقة مجموعة من الشباب في جرود القرية لجمع نبات “العكوب” لبيعه كمصدر للدخل.

وبعد انتهاء العمل، لم يعد مع المجموعة وفُقد الاتصال به، ما دفع الفرق المحلية من قرية الجبة، بموافقة الجهات المختصة، لبدء عمليات البحث التي استمرت ليلاً ونهارًا.

وأضاف مرعي أن جرود القرية شاسعة، مما أدى إلى ضياع الشاب، الذي عبر إلى جرود قرية عسال الورد المجاورة، ثم وصل إلى جرود بريتال اللبنانية القريبة من جرود القلمون.

وأكد مرعي أن الشاب في حالة صحية جيدة، لكنه عانى من الجوع والعطش والخوف بسبب ضياعه في المناطق الجبلية.

يُذكر أن منطقة يبرود شهدت مؤخرًا عدة جرائم، حيث تعرضت الصيدلانية ميسون السيد أحمد للقتل في صيدليتها، وقُتل شاب وأصيب اثنان آخران بإطلاق نار من مجهولين، بالإضافة إلى مقتل رجل الأعمال رياض حمدان.

 

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