محافظة دمشق تنفي ما يشاع حول تجريبية قرار الإغلاق

نفى نائب محافظ دمشق الدكتور أحمد النابلسي كل ما يشاع حول قرار تحديد أوقات العمل للفعاليات في دمشق أنه تجريبي أو لفترة محدودة.



وأوضح النابلسي أنه “كلام عار عن الصحة والقرار لا رجعة فيه”، مؤكداً “أن القرار طُبق ويجري العمل فيه منذ يوم الاثنين.”



وكان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حسن بين ، أن رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام اتصل منذ يومين مع محافظ دمشق ونقل وجهة نظر التجار بالقرار للمحافظ واعتراضهم عليه.



مضيفا أن ” المحافظ بدوره أكد أن هذا القرار قيد التجربة حالياً وسنقوم بتجريبه مدة أسبوع وبناء على نتائج تنفيذه على الأرض يتم اتخاذ القرار المناسب، موضحاً أن هناك تجاوباً من المحافظ بهذا الخصوص.



وكان اعترض تجار من دمشق حول قرار المحافظة بتحديد أوقات العمل للفعاليات التجارية مطالبين المحافظة بتعديل التوقيت.



وتقدم عدد من تجار أسواق الصالحية والحمراء والشعلان والشهداء والطلياني والجسر الأبيض والحميدية وأسواق الميدان في دمشق بكتاب اعتراض.



وأكد التجار في اعتراضهم “أن القرار يسبب ضرر كبير لهم مطالبين بتمديد مدة الفتح حتى الساعة الواحدة ليلاً أسوة بالمولات التجارية التي سمح لها بالفتح حتى الساعة الواحدة، بالإضافة لطلب لقاء مع محافظ دمشق لنقاشه معه.”



يذكر أن محافظات دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس ودير الزور أصدروا قرارات تحدد أوقات عمل الفعاليات التجارية فيها.