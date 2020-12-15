ما قبل ، ومابعد "جورج فلويد" : الحكاية الجارحة للضمير الإنساني

د. نزار خليل العاني

مقدمة

من منا لا يعرف "كونتا كونتي" بطل رواية "الجذور" الشهيرة لكاتبها أليكس هيلي ، والتي طبعت عشرين طبعة خلال بضع سنوات من صدورها في سبعينيات القرن الماضي ، والتي تحولت إلى مسلسل ناجح حقق أعلى نسبة مشاهدة في ذلك الحين بلغ 130 مليون مشاهد (ويكيبيديا). و"كونتا" الصغير المولود في "جامبيا" هو حفيد "كيرابا كونتا كونتي" الموريتاني المسلم ، ووالده "أمورو" ، وربما أصل الإسم "عمر" ! ووالدته "بنتا" غير البعيد عن كلمة "البنت" ! والتي كانت تهدهد ولدها في حضنها وتغني له بحنانٍ أبيضَ كلون حليب ثديها :

ياطفلي المبتسم.

المُسمّى على اسم جدٍ نبيل .

صياد عظيم أو محارب ستصبح يوماً.

وستعطي والدك الفخر.

ولكن دائما سأتذكرك هكذا .

"كونتا" الصغير يُختطف ويباع كعبد في أمريكا، وينسى مثل مئات الآلاف من أمثاله معنى الابتسام ، وأمّه التي أرادت له أن يكون صيّادا قد خاب أملها حينما اصطاد تجار الرقيق ابنها من الساحل الإفريقي الغربي ، لكنه على رغم محنته وشقائه ومصائبه ومعاناته يحقق لوالده وللأفارقة السود وللإنسانية جمعاء ملحمة فخار وعز وبطولة قلَّ مثيلها ، وألحق وصمة عارٍ أبدية على جبين الإنسان الأبيض ،وماتزال سيرته التاريخية حتى هذه اللحظة تلطخ خصلات الشعر الشقراء بالسواد والقار .

ظلال من الأمس البعيد.

خمسة قرون ، وعذاب السود الأفارقة يلاحقهم كلعنة أبدية بسبب زيادة قليلة من مادة "الميلانين" في بشرتهم ! في كل مكان وزمان وفي أعتى الديمقراطيات الشقراء ، وفي تاريخنا كعرب ومنذ العصر الجاهلي ، والوعي الإنساني المنحرف

يمارس أبشع أشكال الدناءة ضد غربان العرب ، وأقصد السلّيك والشنفرى وعنترة ابن زبيبة الحبشية الذي صرخ واحتج : تعيّرني العدا بسواد جلدي وبيض خصائلي تمحو السوادا

وكما اصطاد القراصنة الأنكلوسكسون والإسبان والبرتغاليون والهولنديون بالشِباك زنوج الساحل الإفريقي لنقلهم إلى القارة الجديدة المُكتشفة في القرون الوسطى للإتجار والبيع في المزادات العلنية ، فعل العرب واصطادوا زنوج الساحل الشرقي وأحضروهم عبيداً وخدماً وأجراء أرض وأرقاء إلى مدينة "البصرة" حاضرة الدولة العباسية ، وهناك انتفض اللون الأسود وثار الزنج في القرن التاسع الميلادي وأقاموا دولة امتدت حدودها إلى مشارف "بغداد" ، ونكّل الرقيق السود بالسادة البيض ونهشوا لحومهم .وهذا ما لم يفعله حتى اليوم زنوج أمريكا الذين كانوا عبيداً وأرقاء ، قبل وبعد مقتل جورج فلويد ، ولا أحد يدري إلى متى .

يقول د. فيصل السامر في كتابه "ثورة الزنج" : ( عُرف الرق كمظهر من مظاهر الحياة البشرية منذ أقدم العصور .الحرب كانت السبب الرئيسي .وهكذا نجد الاسترقاق في مصر القديمة ووادي الرافدين ، وفي الهند حيث اعترفت به شريعة "مانو"، وكذلك في الصين وفارس وبلاد العبرانيين حيث اعتبره أنبياء اسرائيل من وسائل الثروة والغنى). ومفهوم الرق في جوهره ، فلسفياً وفكرياً واجتماعياً ، يتجاوز لون البشرة ، لكن هذا المفهوم تاريخياً تماهى في كثير من الأحيان مع لون البشرة السوداء وخصوصاً في أمريكا . وتناول د.محمود السمرة في مجلة العربي في عددها 87 هذا الموضوع وكتب : (الإقطاعيون في منطقة البصرة ذات الأراضي الشاسعة الواسعة،أخذوا يبحثون عن أيدٍ عاملة رخيصة ، فوجدوا ضالتهم في زنج شرقيّ أفريقية ،فأخذوا يجلبونهم إلى منطقة البصرة بعشرات الألوف ) ، وازدهرت أسواق النخاسة ، على رغم ما هيأ الإسلام من فرص عادلة تكفل للعبيد حقوقهم الشرعية ، إذ كان من السود صحابة وفقهاء ، وعلى رأس هؤلاء الحبشي بلال الذي دعاه محمد(ص) لإقامة الأذان من فوق الكعبة المشرفة بعد فتح مكة ، وصلّى مع الرسول العربي الكريم داخلها .

منذ الحرب الأهلية الأمريكية حوالي الأعوام 1861-1865 في عهد الرئيس لينكولن ، كان عبيد الأرض من السود في الولايات الجنوبية هم السبب في اندلاعها ، إذ أن الولايات الشمالية رغبت في تحريرهم على عكس الولايات الجنوبية ، وذلك لتشغيلهم في مدن الشمال الصناعية . وخلال قرن ونصف منذ ذلك التاريخ والسود الأفارقة على وشك الثورة المؤجلة .

أما لماذا لم تنفجر الثورة السوداء في أمريكا بعدما علمهم "كونتا كونتي" فلسفة التمرد ، فيعزى الأمر إلى فلسفة القس مارتن لوثر كينغ المسالمة والنابذة لسلوك العنف ، ومع ذلك اغتيل الرجل الذي قال : (العنف ليس فقط منحطاً أخلاقياً بل هو عقيم من الناحية العملية أيضاً )، ويعزى أيضاً لعقيدة السود المسلمين - عدا حركة النمور السود الراديكالية التي تعقبتها قوى الأمن الفدرالي واجتثتها اجتثاثاً - لأن القياديين المسلمين جنحوا إلى المطالبة بحقوقهم المدنية التي نصت عليها التعديلات الدستورية رقم 13 في عام 1865 الذي ألغى الرق رسمياً ، ثم التعديلان 14 و 15 لتأكيد حق التصويت والانتخاب للسود .وهذه التعديلات المنصفة أجّلت احتمال اندلاع العنف والعصيان ، وربما الثورة .

كل ذلك الحراك كان في حقيقة الأمر يكمن في المدونات والأدبيات ، أما الذي كان يعتمل في النفوس ، فقد جسده بشكل واضح "الفيديو" القصير للضابط الأبيض وهو يضع ركبته على عنق الأسود جورج فلويد وهو يستجير ويصرخ قائلا : دعني أتنفس ، ما أدى لاحقاً إلى موته .