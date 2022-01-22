طيار سعودي يكشف سبب منع الطيران في سماء مكة 

كشف الطيار السعودي السابق الكابتن عبدالله الغامدي سبب تحريم الطيران في سماء مكة المكرمة.

وقال الغامدي عبر حسابه بموقع "تويتر" : كثير من الناس يستمع إلى أقوال في منصات التواصل الاجتماعي إنه هناك مجال مغناطيسي عالي التردد وأن مكة المكرمة نقطة الجاذبية ومن الصعب أي طير أو طائرة أن تمر من أجواء مكة المكرمة، وهذا كله كلام عاري من الصحة، ومجرد تناقل أخبار غير صحيحة.

وأوضح الغامدي السبب قائلاً : السبب يرجع إلى حرص حكومة خادم الحرمين على أمن وحماية بيت الله الحرام، لذلك وضعت منطقة في خرائط الطيران يمنع المرور منها من الأرض إلى ما لا نهاية في السماء.

والسبب الثاني هو أن الطائرات يكون بها ركاب غير مسلمين وغير المسلم لن ينل شرف المرور بمنطقة الحرم سماء في أرضها أو سمائها.

والسبب الثالث أن مكة منطقة جبلية ومرور الطيران في أجواء مكة المكرمة يسبب إزعاج وصدى والطائفين والعاكفين في المسجد الحرام يحتاجون إلى الراحة والسكينة والطمأنينة.