مقتل أول صحفي أمريكي في أوكرانيا

14-03-2022

مقتل أول صحفي أمريكي في أوكرانيا

مقتل أول صحفي أمريكي في أوكرانيا

قتل الصحفي الأمريكي برينت رينو العامل في أوكرانيا بعد إصابته في بلدة إيربين خارج العاصمة كيف، حسب مصادر الشرطة الأوكرانية.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لقناة سي بي إس نيوز إن الولايات المتحدة "قد تتخذ إجراءات ملائمة" ضد روسيا بسبب موت رينو.

وكان رينو البالغ من العمر خمسين عاماً صحفياً ومخرج أفلام، وعمل سابقاً في صحيفة نيويورك تايمز.

ورينوا أول صحفي أجنبي يسقط قتيلاً، خلال تغطية الحرب في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

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