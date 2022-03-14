مقتل أول صحفي أمريكي في أوكرانيا

قتل الصحفي الأمريكي برينت رينو العامل في أوكرانيا بعد إصابته في بلدة إيربين خارج العاصمة كيف، حسب مصادر الشرطة الأوكرانية.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لقناة سي بي إس نيوز إن الولايات المتحدة "قد تتخذ إجراءات ملائمة" ضد روسيا بسبب موت رينو.

وكان رينو البالغ من العمر خمسين عاماً صحفياً ومخرج أفلام، وعمل سابقاً في صحيفة نيويورك تايمز.

ورينوا أول صحفي أجنبي يسقط قتيلاً، خلال تغطية الحرب في أوكرانيا، بحسب وسائل إعلام بريطانية.