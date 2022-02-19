صفقة،بيع سفينتي post-panamax بسعر 220 مليون دولار، عمرها 16 عاما

قامت شركة Navios المدرجة في نيويورك ببيع Navios Utmost و Navios Unite المبنيتين عام 2006 ، ومن المتوقع أن يكتمل البيع في النصف الثاني من عام 2022. وتقدر قيمة السفينتين بحوالي 116 مليون دولار و 115 مليون دولار ، على التوالي.

شهد قطاع الحاويات بعض المبيعات القياسية هذا العام، حصلت شركة Sinokor الكورية الجنوبية مؤخرا على ما وصفته شركة سمسرة السفن الأمريكية Compass Maritime بأنها "صفقة العام" مع بيع أربع سفن حاويات بين 4253 حاوية نمطية و 7471 حاوية نمطية لشركة MSC مقابل 350 مليون دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 613٪ في القيمة.

قالت شركة Navios Partners إن لديها استثمارا يقارب المليار دولار في 18 سفينة بناء جديدة يتم تسليمها خلال عام 2024 ، وكان آخرها ما يصل إلى أربع سفن تبلغ 5300 حاوية نمطية قيد الطلب في حوض تشوشان تشانغهونغ الدولي لبناء السفن في الصين. بعد هذه المعاملات ، ستقوم Navios Partners بامتلاك وتشغيل أسطول من 146 سفينة ، بما في ذلك 47 حاويات.