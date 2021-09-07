لإنقاذه من “قسد”.. شحن قطن الحسكة لمحافظات أخرى ومقترح لرفع سعر شرائه من الفلاحين

باشر فلاحو محافظة الحسكة عمليات قطاف محصول القطن للموسم الحالي في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي، مع تحديد اللجنة الزراعية الفرعية موعد استلام المحصول من الفلاحين في ضوء تنافس جديد مع مؤسسات ما يسمى “الإدارة الذاتية الكردية”.



وأكد رئيس دائرة التخطيط والتعاون الدولي في مديرية زراعة الحسكة المهندس محمد خلف العطية بأنه تم تحديد موعد بدء استلام الأقطان في المحافظة في 25 أيلول، مشيراً إلى أن المحصول جيد حيث لم يعاني خلال فترة نمو النبات من الإصابات الحشرية إلا بمساحات قليلة ومتفرقة لم تؤثر في كميات الإنتاج.



وبين العطية أن المساحة المزروعة بمحصول القطن في محافظة الحسكة للموسم الحالي 2020 – 2021 م، قاربت الـ 4679 هكتار.



وأشار العطية إلى أن عمليات قطاف المحصول لا تزال في بدايتها وتتركز في المناطق الشمالية من المحافظة مثل عامودا والدرباسية وأبو راسين حيث من المتوقع دخول مرحلة القطاف الذروة منتصف الشهر الحالي وتستمر عادة حتى نهاية تشرين الثاني القادم في ظل توقعات بإنتاج ما يقارب 16 ألفاً و300 طن.



وأوضح العطية بان محافظ الحسكة اللواء غسان خليل وجه أعضاء اللجنة الزراعية الفرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الفلاحين على تسويق إنتاجهم من محصول القطن.



وتابع العطية أن اللجنة الزراعية الفرعية بالمحافظة قد حددت المساحة المخطط زراعتها للمحاصيل الشتوية للموسم 2021-2022 بما يلي: القمح البعل /440000/ هكتار والقمح المروي /109951/ هكتار والشعير البعل /400000/ هكتار والشعير المروي /20734/ هكتارا والبقوليات الغذائية البعل /66779/ هكتار والمروي /5670/ هكتار.



وأكد العطية بأن المحافظ كان حريصاً على تطبيق كامل الخطة الزراعية وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم بالمحاصيل الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحدي الحصار الاقتصادي المفروض ودعم الفلاحين في مختلف أرجاء المحافظة بالمستلزمات الزراعية وبيع البذار نقداً لكل فلاح بريء الذمة تجاه المصارف الزراعية ورفع توصية خاصة بذلك للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء.



تنافس على الشراء:



وفي نفس السياق أكدت مصادر محلية أن ما تسمى “الإدارة الذاتية الكردية” باشرت باستلام محصول القطن من المزارعين في مناطق سيطرة “قسد ” في أربعة مراكز وهي (الكبش والشنينة بالرقة، ريف دير الزور، مبنى المحلج المنشاري الحسكة)، وبسعر شراء 1950 ليرة سورية للكيلو الواحد من القطن.

وبينت المصادر أن “الإدارة الكردية” أصدرت قرار بمنع بيع محصول القطن للتجار أو المحالج الخاصة أو شحنها خارج مناطق سيطرة “قسد” تحت طائلة المحاسبة والعقوبة ومصادرة الكميات.



بدوره مدير المحلج المنشاري في محافظة الحسكة المهندس محمود عيشة قال بإنه تم تشكيل لجنة من قبل محافظ الحسكة اقترحت هذه اللجنة عدم افتتاح مركز شراء في المحافظة بل العمل على شحن الاقطان باتجاه محالج حلب وحماة بشكل مباشر.

وتابع عيشة بأنه تم رفع مقترح إلى الحكومة في دمشق لرفع سعر شراء القطن، وأنه من المتوقع تعديل سعر شراء القطن وصدور تسعيرة جديدة قريباً تبلغ ٢٥٠٠ ليرة للكيلوغرام بدل 1500 ل.س مع دفع تكاليف شحن المحصول من الحسكة إلى محالج حلب وحماة.





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