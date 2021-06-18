فوربس تكشف عن قائمة أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط

يعد قطاع البنوك أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصادات العالمية، إذ تضبط الحكومات من خلال البنوك السياسة النقدية ومعدلات التضخم، وضخ الحوافز في الأسواق. وعندما ضربت جائحة كورونا العالم في العام الماضي، حافظت البنوك على قوة اقتصاداتها باستخدام تدابير عدة مثل: تأجيل مدفوعات القروض، وإعادة هيكلة الديون، وإقراض القطاعات الرئيسية.



فيما جمعت فوربس الشرق الأوسط المعلومات والبيانات المالية من أسواق المال في دول المنطقة لإعداد القائمة.



وصُنفت الشركات بناء على المبيعات والأصول والأرباح والقيمة السوقية (منذ 6 يونيو/ حزيران الجاري). فيما يلي أقوى 10 بنوك في الشرق الأوسط:



1- مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)



الرئيس التنفيذي للمجموعة: عبدالله مبارك آل خليفة



الدولة: قطر المبيعات: 13.5 مليار دولار الأرباح: 3.3 مليار دولار



الأصول: 281.6 مليار دولار القيمة السوقية: 45.2 مليار دولار



تعد مجموعة أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول. وحين أسس في عام 1964، كان أول بنك تجاري قطري. في حين يملك جهاز قطر للاستثمار أكثر من %50 من أسهمه.



ويعمل البنك في 31 دولة بشكل مباشر أو من خلال شركاته التابعة. وقد نمت أصول البنك بنسبة %9 خلال العام الماضي، لكن صافي الأرباح انخفض بنسبة %16.



أصبح عبد الله مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي بالإنابة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، والرئيس التنفيذي عام 2019. كما يشغل آل خليفة منصب عضو مجلس الإدارة في مجموعة (Ooredoo).



2- بنك أبوظبي الأول



الرئيس التنفيذي للمجموعة: هناء الرستماني



الدولة: الإمارات المبيعات: 7.6 مليار دولار



الأرباح: 2.9 مليار دولار الأصول: 250.2 مليار دولار



القيمة السوقية: 50.2 مليار دولار



أُسس أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017، عقب اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني. وتعد مبادلة من أكبر مساهميه، من خلال مجلس أبوظبي للاستثمار.



وفي يناير/ كانون الثاني 2021، وافق بنك أبوظبي الأول على شراء وحدة الأعمال المصرية لبنك عوده اللبناني، مما يجعله أحد أكبر البنوك الأجنبية في مصر، بإجمالي أصول تزيد عن 8.1 مليار دولار، بعد إتمام عملية الاستحواذ.



في الشهر ذاته، عُينت هناء الرستماني في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول. كما حازت على أعلى تصنيف للسيدات في قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021، حيث حلت في المرتبة 19.



3- البنك الأهلي السعودي



العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: سعيد بن محمد الغامدي



الدولة: السعودية



المبيعات: 6.6 مليار دولار



الأرباح: 3.1 مليار دولار



الأصول: 159.9 مليار دولار



القيمة السوقية: 64.1 مليار دولار



أسس البنك في 1 أبريل/ نيسان 2021، من خلال اندماج البنك الأهلي التجاري، أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، ومجموعة سامبا المالية، التي كانت تسمى في السابق "سيتي بنك".



ويعد الآن أكبر بنك تجاري في السعودية، كما يتصدر البنوك من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط. كذلك يملك الأهلي كابيتال وسامبا كابيتال، اللذين يشكلان معًا أكبر مدير للأصول ووسيط وبنك استثماري في المملكة العربية السعودية.



4- بنك الإمارات دبي الوطني



الرئيس التنفيذي للمجموعة: شاين نيلسون



الدولة: الإمارات



المبيعات: 9.7 مليار دولار



الأرباح: 1.9 مليار دولار



الأصول: 190.1 مليار دولار



القيمة السوقية: 23.5 مليار دولار



أسس بنك الإمارات دبي الوطني في عام 2007، من خلال اندماج بنك دبي الوطني وبنك الإمارات الدولي. ويعد اليوم أكبر بنك في دبي من حيث قيمة الأصول، كما يعمل لديه أكثر من 25 ألف شخص. فيما يتولى الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة لمجموعة الإمارات، رئاسة مجلس إدارة البنك.



كما يشغل شاين نيلسون منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2013. وقبيل انضمامه إلى بنك الإمارات دبي الوطني، عمل في سنغافورة رئيسًا تنفيذيًا لبنك (Standard Chartered).



4- مصرف الراجحي



الرئيس التنفيذي: وليد عبدالله



المقبل الدولة: السعودية



المبيعات: 5.6 مليار دولار



الأرباح: 2.8 مليار دولار



الأصول: 125 مليار دولار



القيمة السوقية: 69.0 مليار دولار



أسست المصرف عائلة الراجحي عام 1957 كشركة صرافة، لتصبح مؤسسة الراجحي المصرفية عام 1988، قبل تغيير اسمها إلى مصرف الراجحي في عام 2006. وخلال العام الماضي، ارتفع عدد المستخدمين النشطين للمعاملات الرقمية في البنك بنسبة %39 إلى 7.9 مليون مستخدم. وتشمل الشركات التابعة: بنك الاستثمار "الراجحي المالية" ووسيط التأمين "تكافل الراجحي" وشركة التمويل متناهي الصغر "إمكان للتمويل".



وأصبح وليد عبد الله المقبل، الرئيس التنفيذي للمصرف في عام 2020، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة والمراجعة، كما لديه خبرة 23 عامًا في القطاع المصرفي والمالي.



6- مجموعة بنك أبوظبي التجاري



الرئيس التنفيذي للمجموعة: علاء عريقات



الدولة: الإمارات المبيعات: 3.6 مليار دولار



الأرباح: 1.3 مليار دولار



الأصول: 82.7 مليار دولار



القيمة السوقية: 21.1 مليار دولار



شُكلت مجموعة بنك أبوظبي التجاري في عام 2020، من خلال اندماج بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، والاستحواذ على مصرف الهلال، ليكون بذلك ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بقاعدة تضم أكثر من مليون عميل.



فيما تتبع المجموعة استراتيجية نمو داخل الإمارات العربية المتحدة، ولم تتوسع بقوة في الخارج. كذلك يشغل علاء عريقات منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة منذ عام 2009.



وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة الشركات التابعة، مثل: مصرف الهلال، وشركة أبوظبي التجاري للعقارات. وتعد "مبادلة" أكبر مساهمي البنك، ويشغل رئيسها التنفيذي خلدون المبارك، منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري.



6- بنك الرياض



الرئيس التنفيذي: طارق عبدالرحمن السدحان



الدولة: السعودية المبيعات: 4.6 مليار دولار



الأرباح: 1 مليار دولار



الأصول: 111.9 مليار دولار



القيمة السوقية: 13.3 مليار دولار



لدى البنك شبكة تضم 341 فرعًا في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى فرع في المملكة المتحدة، ووكالة في أميركا، إضافة إلى مكتب تمثيلي في سنغافورة. ويوظف البنك 5200 شخص. وفي أبريل/ نيسان 2021، اشترى البنك برجًا مكتبيًا مكونًا من 53 طابقًا في مركز الملك عبد الله المالي في السعودية، ليكون مقره الرئيسي الجديد.



ثم في مايو/ أيار 2021، وقع مذكرة تفاهم مع شركة باب الخير للخدمات الطبية، التي تهدف إلى إنشاء أول مستشفى غير هادف للربح في المملكة.



8-بنك الكويت الوطني



الرئيس التنفيذي للمجموعة: عصام جاسم الصقر



الدولة: الكويت



المبيعات: 3.9 مليار دولار



الأرباح: 859 مليون دولار



الأصول: 98.7 مليار دولار

القيمة السوقية: 20 مليار دولار



أسس بنك الكويت الوطني في عام 1952 كأول بنك محلي في الكويت، وأول شركة مساهمة في منطقة الخليج. وقد أعلن عن تحقيق صافي ربح قدره 295.8 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021، بزيادة قدرها %8.5 مقارنة بالربع الأول من عام 2020. وأثناء تفشي الجائحة، أطلق فروعًا متنقلة عبر أسطول من المركبات التي تقدم خدمات للعملاء في مواقعهم مثل: معاملات الصراف الآلي والسحب والإيداع وغيرها.



أما الرئيس التنفيذي للمجموعة فهو عصام الصقر، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني "إنترناشيونال" وعضو مجلس إدارة الوطني لإدارة الثروات (المملكة العربية السعودية) إضافة إلى (MasterCard).



9- بيت التمويل الكويتي



الرئيس التنفيذي المكلّف للمجموعة، ورئيس الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة: عبدالوهاب عيسى الرشود



الدولة: الكويت



المبيعات: 3.6 مليار دولار



الأرباح: 612 مليون دولار



الأصول: 71.5 مليار دولار

القيمة السوقية: 21 مليار دولار



كان أول بنك إسلامي أسس في الكويت عام 1977. واليوم يضم أكبر مساهميه: الهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للأوقاف الكويتية. في حين يعمل لديه حوالي 15 ألف شخص. وقد نجح بيت التمويل الكويتي في تجاوز بنك الكويت الوطني، ليصبح أكبر شركة مدرجة بالكويت من حيث القيمة السوقية. وفي مايو/ أيار 2021، أطلق خدمة المحفظة الرقمية التي تتيح سداد المدفوعات، من خلال الأجهزة الإلكترونية والأجهزة القابلة للارتداء.



10- بنك دبي الإسلامي



الرئيس التنفيذي للمجموعة : عدنان شلوان



الدولة: الإمارات



المبيعات: 3.6 مليار دولار



الأرباح: 860 مليون دولار



الأصول: 78.8 مليار دولار



القيمة السوقية: 9.7 مليار دولار



استحوذ على نور بنك في عام 2020، ليصبح أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم. وفي أبريل/ نيسان 2021، أدرج بنك دبي الإسلامي صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار في بورصة ناسداك دبي، بقيمة إصدارات إجمالية بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار. فيما يشغل الرئيس التنفيذي للمجموعة، عدنان شلوان، منصب الرئيس المفوض لدى بنك بانين دبي الشريعة ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود.



المصدر: فوربس الشرق الأوسط