شركة طيران خليجية تنظم أول رحلة سياحية بين الإمارات والأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بأن شركة طيران خليجية ستنظم أول رحلة سياحية بين الإمارات والأراضي المحتلة، وذلك بالتزامن مع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.



ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن شركة “الاتحاد” للطيران ستكون أول شركة طيران خليجية تقوم برحلة مدنية إلى الأراضي المحتلة، قائلة: “الشركة الإماراتية ستصبح الشركة الأولى التي تقوم بنقل الركاب من منطقة الخليج إلى إسرائيل وتحديداً بين تل أبيب وأبو ظبي”.



ونقلت “رويترز” عن مصدر لم تذكر اسمه، قوله: “القرار يهدف إلى تشجيع وتعزيز قطاع السياحة بين البلدين، حيث ستنقل الطائرة الأولى مجموعة من كبار مسؤولي القطاع السياحي وشخصيات بارزة بقطاع الأعمال ووسائل الإعلام للتعرف على أبو ظبي والإمارات ككل، تلبيةً لدعوة ممثلي قطاع السياحة في أبو ظبي”.



ولفتت “رويترز”، إلى أن الطائرة ستغادر “تل أبيب”، اليوم الإثنين، وستعود إلى الأراضي المحتلة في 21 تشرين الأول الجاري.



من جهة ثانية، وصلت أمس الأحد، إلى المنامة أول رحلة تجارية “إسرائيلية” قادمة من فلسطين المحتلة، وذلك في إطار العمل باتفاقية التطبيع التي تم توقيعها الشهر الفائت بين الكيان الإسرائيلي والبحرين.



يذكر أن كل من الإمارات والبحرين كانا قد وقّعا على اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق لـ 15 أيلول الفائت، وذلك بمراسم بالبيت الأبيض في واشنطن، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية ووفود الإمارات والبحرين والكيان الإسرائيلي.